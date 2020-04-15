النقاز: لم أقدم 60% من مستواي مع الزمالك.. أفضل الأهلي عن أي عرض خليجي

فتح حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق الباب أمام إمكانية انضمامه لصفوف الأهلي في الفترة القادمة، وشدد على انتظاره اعتذار من ناديه السابق.

وحصل حمدي النقاز على حكم ضد الزمالك بعدما فسخ اللاعب عقده بحجة عدم تقاضيه مستقحاته.

وقال النقاز عبر قناة ten: "الحمد لله ربنا نصرني، ولا توجد أي مشكلة بيني وبين جماهير الزمالك".

وأضاف "مشكلتي مع إدارة الزمالك، قالوا أنني هربت ولم أكن في مستواي لكني حققت معهم نتائج جيدة".

وبالحديث عن الأهلي قال: "لا يوجد عرض حتى الآن بل وكلاء فقط يتحدثون معي".

وشدد "أنا محترف وبالتأكيد اللعب للأهلي شرف كبير، وسبق أن لعبت لفريقين كبار في إفريقيا مثل النجم الساحلي والزمالك".

وكشف "أفضل الأهلي عن أي عرض سعودي أو خليجي لأن تواجد علي معلول سوف يساعدني كثيرا مثلما ساعدني فرجاني ساسي على الاندماج سريعا في الزمالك".

وتابع في تصريحات أخرى مع قناة أون تايم سبورتس: "لم أقدم سوى 50 أو 60% من مستواي مع الزمالك بسبب تلك المشاكل".

وعن إمكانية حل الأزمة بشكل ودي مع الزمالك أوضح "كان ذلك قبل أن تصل الأمور إلى ما هو عليه الآن".

وشدد "انتظر اعتذارا من الزمالك على ما قيل مؤخرا من رئيس النادي في حقي، وما قيل أنني أحاول التوسط مع لاعب للعودة مجددا".

وأضاف النقاز "القانون الدولي يمنح اللاعب حق فسخ تعاقده إن لم يحصل على مستقحاته لمدة شهرين".

وعن الانتقال للدوري الليتواني بعد اللعب لفرق بحجم الزمالك والنجم أوضح "هناك بعض الأندية كانت تخشى من موقفي".

وواصل "أيضا كنت قد شاركت مع الزمالك إفريقيا فتراجعت بعض الفرق عن ضمي هذا الموسم".

وشدد "رغم ذلك فالفريق الذي انضممت له يلعب بصورة جيدة ويشارك في أدوار الأولى من بطولات أوروبا".

وأخيرا بالحديث عن موقفه من اللاعبين المميزين في الدوري المصري قال: "طارق حامد ومحمود علاء من أقرب اللاعبين لي في الزمالك، هناك معلول ورمضان صبحي أيضا مميزين من الأهلي".

وعن حسين الشحات "لاعب جيد ويقدم مستويات رائعة بالتأكيد".

وأخيرا عن اللقطة التي جمعت بينهما في السوبر المصري أتم تصريحاته "لم أغضب أبدا من السخرية، البعض رأى أن ذلك غير معتاد كوني طويل القامة لكنها كرة القدم ويحدث فيها العديد من الأشياء".

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