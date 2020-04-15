إنبي لـ في الجول: تخفيض العقود؟ ننتظر قرار الدولة بالاستمرار أو التوقف

رفض عبد الناصر محمد مدير الكرة بالجهاز الفني لنادي إنبي الإجابة بصورة قاطعة عن قرار تخفيض عقود اللاعبين.

وكان نادي الجونة قد أعلن الاتفاق مع الجهاز الفني واللاعبين على تخفيض رواتبهم، بجانب الجهاز الفني لسموحة والمقاولون العرب.

وبدأ الأهلي مفاوضاته مع لاعبيه والجهاز الفني من أجل تخفيض رواتبهم بسبب الظروف الحالية من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال عبد الناصر محمد لـ FilGoal.com عن قرار تخفيض العقود: "لم نتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن".

وأضاف "إنبي جزء من الدولة ومؤسساتها، وبالتالي نتبع قراراتها".

وتابع مدير الكرة بالنادي البترولي "ما ستفرضه الدولة سيتم تطبيقه علينا بالتأكيد".

وكشف "ننتظر قرار الدولة سواء بالاستمرار أو التوقف وحين ذلك سنتمكن من الإجابة".

وعن خطة النادي المقبلة أوضح "ليس لدي سيناريو حاليا بالنسبة للفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "الآن لا نملك سوى الدعاء ليسلم الله مصرنا العزيزة".

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