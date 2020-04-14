النقاز: الأهلي لم يفاوضني واللعب له شرف كبير.. ولا حديث عن المصالحة مع الزمالك

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 23:33

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - الزمالك - ديكاداها

نفى حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للزمالك ولاعب منتخب تونس تلقيه أي عروض من الأهلي لضمه في فترة الانتقالات المقبلة مؤكدا إنه صاحب حق في أزمته مع ناديه.

وقال النقاز عبر قناة أون تايم سبورتس: "عندما رحلت عن الزمالك لم أدخل في مشكلة مع الجماهير وعلاقتي بهم جيدة، ولكن أزمتي كانت مع إدارة النادي".

وأضاف "لم أحصل على مستحقاتي المالية لمدة 4 شهور لذلك فسخت تعاقدي والآن ربحت قضيتي ضد الزمالك لأنني صاحب الحق".

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اللاعب التونسي أكمل "لا أريد التحدث عن أي محاولات مصالحة مع الزمالك، وكل الأمور القانونية هي مسؤولية المحامي الخاص بي".

وانتقل النقاز للحديث عن مستقبله وهل هناك مفاوضات من الأهلي لضمه قائلا: "الأهلي لم يفاوضني تماما ولم يتقدم بعرض لضمي، ولكن بالتأكيد الأهلي ناد كبير واللعب له شرف لأي لاعب، وإذا أراد ضمي سوف أتفاوض معه وأدرس عرضه جيدا قبل الموافقة أو الرفض".

وأكمل "أيضا لم أتلق أي عروض من الترجي التونسي أو النجم الساحلي".

وأتم تصريحاته "أمتلك الكثير من العروض ولكن سوف أدرسها بعدما تعود كرة القدم لطبيعتها فور انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، وأختار المكان المناسب لي".

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي.

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

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