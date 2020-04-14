حسام حسن: حديثي عن مقارنة ببطولاتي بـ صالح سليم تم تضخيمه.. لا أحد يحبه مثل التوأم

قال حسام حسن مهاجم منتخب مصر التاريخي ونجم الأهلي والزمالك السابق إن حديثه عن مقارنة بطولاته مع صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق تم تضخيمه.

وتحدث حسام حسن لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "بالأرقام بطولاتي أكثر من صالح سليم".

قبل أن يستدرك "لكن هذا ليس معناه التقليل من صالح سليم فهو أسطورة لن تتكرر".

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وأضاف "لا يوجد من يحب صالح سليم وعائلته أكثر من التوأم حسام وإبراهيم حسن".

وأتم "حديثي هذا ليس معناه قول أي شيء سلبي عن صالح سليم".

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