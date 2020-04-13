ديلي ميل: يونايتد الأوفر حظا لضم جودين

الاثنين، 13 أبريل 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

جودين - أوروجواي - روسيا

جودين - أوروجواي - روسيا

مع انتشار المزيد من التقارير التي تشير إلى اقتراب دييجو جودين من الرحيل عن إنتر ميلان يبدو أن وجهة مدافع منتخب أوروجواي المقبلة هي الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن دييجو جودين يقترب من الانتقال إلى البريميرليج في الموسم المقبل، بعد تواصل عدة أندية معه لضمه بعد الرحيل عن إنتر.

وأضافت أن مانشستر يونايتد هو الأوفر حظا لضم جودين من بين الفرق التي تريد التعاقد معه.

أخبار متعلقة:
دوجلاس كوستا: لم أعد أجد ما أفعله في المنزل كلوب يتحدث عن شيء كان سيصيبه بالجنون لو انتشر كورونا في الثمانينيات.. وسبب سعادته حاليا بي بي سي: توتنام لن يبيع كين إلى منافس محلي أو في الصيف الحالي

وبخلاف مانشستر يونايتد يسعى أيضا توتنام لضم جودين البالغ من العمر 34 عاما ولكن بفرص أقل من الشياطين الحمر.

ورغم انضمامه لصفوف إنتر ميلان بداية الموسم الحالي قادما من أتليتكو مدريد إلا أن جودين يقترب بشدة من الرحيل عن الفريق الإيطالي.

اقتراب جودين من الرحيل عن إنتر يأتي بسبب اعتماد أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق على المدافع الشاب أليساندرو باستوني بدلا من مدافع منتخب أوروجواي وفقا لما ذكرته صحيفة توتوسبورت الإيطالية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

رفعت يوضح موقفه بشأن تجديد الزمالك لإعارته

تقرير: أرسنال يضغط على لاعبيه لتخفيض رواتبهم

لاعبو الهلال يتنازلون عن نصف راتبهم

الجنايني: أتمنى استكمال الدوري

الجنايني يكشف ما قاله لوليد سليمان بعد السوبر

جودين مانشستر يونايتد إنتر ميلان
نرشح لكم
بعد ظهوره الأول.. يونس إبراهيم: ممتن للغاية لخوض أول مباراة لي مع برايتون فاردي يسجل.. وبيرنلي يسقط أمام ولفرهامبتون ماريسكا: سنحاول مداورة بعض اللاعبين ومن بينهم هالاند مؤتمر أرتيتا: تلقينا انتقادات بسبب الأهداف من الكرات الثابتة.. وهذا موقف المصابين الأربعة كاريك: لا أحد من الخارج يعرف حقيقة ما يحدث داخل مانشستر يونايتد أربيلوا: لا أشعر بالخوف من إقالتي تشيلسي يعلن إجراء ريس جيمس جراحة في الركبة مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف يونس إبراهيم من الانضمام لمنتخب مصر
أخر الأخبار
اسكواش – أمينة عرفي تتوج بلقب مصر الدولية.. وعسل يخسر النهائي 6 ساعة | رياضات أخرى
بعد هدفه ضد الجيش الرواندي.. ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك 6 ساعة | الكرة المصرية
بعد ظهوره الأول.. يونس إبراهيم: ممتن للغاية لخوض أول مباراة لي مع برايتون 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
بدلا من الكروت الورقية.. ظهور أول لـ "البطاقة الافتراضية" في كأس أوروجواي 7 ساعة | أمريكا
بيلينجهام: الهدوء والتركيز سر الاستعداد للمباريات الكبرى 7 ساعة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي يكشف موعد إعلان قائمة البرازيل لتوقف نوفمبر 7 ساعة | أمريكا
فاردي يسجل.. وبيرنلي يسقط أمام ولفرهامبتون 7 ساعة | الكرة الأوروبية
ناصر منسي: كنت أعاني من ضغوط.. ولم أقصد الإساءة لأي فرد 7 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. تتويج أحمر 2 خبر في الجول - استبعاد ثنائي الزمالك قبل ساعات من لقاء القمة 3 انتهت الدوري التركي - سامسون (0)-(3) طرابزون.. قفزة في جدول الترتيب 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(2) الأهلي