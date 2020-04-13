رغم بلوغه 34 عاما.. تقرير: هل ينتقل مدافع إنتر إلى توتنام أو يونايتد؟

الاثنين، 13 أبريل 2020 - 11:52

كتب : FilGoal

جودين

جودين

رغم سنه الكبيرة إلا أنه لا يزال مطلوبا في أندية النخبة، فما قدمه دييجو جودين في الموسم الحالي مع إنتر ميلان يجعله ضمن اللاعبين القادرين على تقديم الكثير لأي فريق.

دييجو جودين

النادي : معتزل

وقالت صحيفة توتوسبورت الإيطالية إن اللاعب المنتمي لأوروجواي يرغب في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن جودين (34 عاما) سيرحل عن فريق نيراتزوري مع نهاية الموسم الجاري ووجهته الأقرب هي إنجلترا.

أخبار متعلقة:
ميسي يشيد بـ "الجنود المجهولة" التي تكافح فيروس كورونا تقرير: أرسنال يعاني من موقف خطير ويضغط على لاعبيه لتخفيض رواتبهم الجنايني: أتمنى استكمال الدوري لنهايته.. ولكننا سنفعل مثلما يحدث في العالم لاعبو الهلال السعودي يتنازلون عن نصف راتبهم

وكتبت أن توتنام ومانشستر يونايتد هما الأقرب للحصول على خدمات مدافع أتليتكو مدريد السابق.

وشارك جودين في 25 مباراة بالموسم الحالي وأرسل تمريرة حاسمة.

ولعب جودين في فياريال ثم قضى 9 مواسم في أتليتكو قبل أن ينتقل إلى إنتر في الصيف الماضي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تقرير: أرسنال يضغط على لاعبيه لتخفيض رواتبهم

لاعبو الهلال يتنازلون عن نصف راتبهم

الجنايني: أتمنى استكمال الدوري

الجنايني يكشف ما قاله لوليد سليمان بعد السوبر

كاف يوضح طريقة تأهل الأندية إلى مونديال 2021

جودين
نرشح لكم
بعد ظهوره الأول.. يونس إبراهيم: ممتن للغاية لخوض أول مباراة لي مع برايتون بيلينجهام: الهدوء والتركيز سر الاستعداد للمباريات الكبرى فاردي يسجل.. وبيرنلي يسقط أمام ولفرهامبتون لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يسعى لتجديد تعاقد سيسيه بعد تألقه الظهور الثاني.. عمر فايد يشارك في فوز فروزينوني أمام ساسولو برباعية شبكة ESPN: ميليتاو يحصل على الضوء الأخضر للعودة أمام إشبيلية ماريسكا: سنحاول مداورة بعض اللاعبين ومن بينهم هالاند تيباس: بيان ريال مدريد؟ يسعى لتدمير المسابقة المحلية
أخر الأخبار
اسكواش – أمينة عرفي تتوج بلقب مصر الدولية.. وعسل يخسر النهائي 4 ساعة | رياضات أخرى
بعد هدفه ضد الجيش الرواندي.. ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
بعد ظهوره الأول.. يونس إبراهيم: ممتن للغاية لخوض أول مباراة لي مع برايتون 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بدلا من الكروت الورقية.. ظهور أول لـ "البطاقة الافتراضية" في كأس أوروجواي 4 ساعة | أمريكا
بيلينجهام: الهدوء والتركيز سر الاستعداد للمباريات الكبرى 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي يكشف موعد إعلان قائمة البرازيل لتوقف نوفمبر 4 ساعة | أمريكا
فاردي يسجل.. وبيرنلي يسقط أمام ولفرهامبتون 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ناصر منسي: كنت أعاني من ضغوط.. ولم أقصد الإساءة لأي فرد 4 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. تتويج أحمر 2 خبر في الجول - استبعاد ثنائي الزمالك قبل ساعات من لقاء القمة 3 انتهت الدوري التركي - سامسون (0)-(3) طرابزون.. قفزة في جدول الترتيب 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(2) الأهلي