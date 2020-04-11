بالكمامة.. وزير الرياضة يتفقد أعمال صيانة استاد القاهرة

السبت، 11 أبريل 2020 - 15:32

كتب : عاطف شادي

وزير الرياضة - استاد القاهرة

زار أشرف صبحي وزير الرياضة هيئة استاد القاهرة لتفقد ملعب كرة القدم، واستاد الدراجات.

وقال صبحي في تصريحات نقلتها الوزارة: "الهدف من هذه الزيارة هو التأكيد على أعمال الصيانة الدورية، والحفاظ على تلك المنشآت أثناء فترة توقف الانشطة الرياضية في الوقت الراهن، ضمن إجراءات الحكومة التي اتخذتها بغلق كل المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق كافة الانشطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأوضح صبحي بأن جولته اليوم تأتي في إطار المتابعات المستمرة لكافة الاعمال الجارية التي تتضمن تطوير المنشآت ورفع كفاءة البنية التحتية لها، وكذلك أعمال الصيانة

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وظهر الوزير مرتديا الكمامة أثناء الزيارة الميدانية.

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وزير الرياضة استاد القاهرة
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