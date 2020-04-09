في الدرجة الثالثة - هداف الشرقية للدخان يقترب من الانتقال للمقاصة

اقترب هداف نادي الشرقية للدخان من الانتقال لفريق مصر للمقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبيل بداية الموسم المقبل.

وقال وائل فؤاد مدير شئون اللاعبين في نادي الشرقية للدخان في تصريحات لـFilGoal.com: "أحمد أمين (أوفا) اقترب من الانضمام لفريق مصر للمقاصة. اللاعب يبلغ من العمر 23 عاما ودخلنا في مفاوضات لضمه من قبل أكثر من فريق في الدوري الممتاز مؤخرا".

وأضاف "الأكثر حرصا على التعاقد مع هداف الفريق هو نادي مصر للمقاصة، وحاليا مفاوضات رسمية بين الطرفين بدأت".

فؤاد أتبع "أوفا سجل هذا الموسم 21 هدفا مع الفريق، خلال مشاركته في 25 مباراة".

وواصل "أوفا انتقل للفريق منذ موسمين من نادي العياط بعد مباراة بين الفريقين، ليتم التوقيع مباشرة بعد المباراة بعد إعجابي باللاعب والمدير الفني السابق للفريق أبو بكر فودة".

مدير شئون اللاعبين أكمل "لشرقية للدخان يمتلك مواهب بسبب اهتمام مجلس الإدارة بقطاع الناشئين والتعاقد مع المواهب من المظاليم".

وأتم "منهم في الفترة الأخيرة حسين الشحات وإسلام جابر بعد انتقالهما من الشرقية للدخان إلى نادي المقاصة".

ويلعب نادي الشرقية للدخان في دوري الدرجة الثالثة المصري حاليا.

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