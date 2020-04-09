ردا على سؤال في الجول.. ١٩ معلومة رائعة قد لا تعرفها وبعضها قد يبهرك

FilGoal.com سأل متابيعه، ما المعلومة الكروية التي تعرفها وقد لا يعلمها الكثير؟ واليوم نجيب لكم عن بعض المعلومات وأيضا نرصد لكم بعض المعلومات التي قدمها متابعي FilGoal.com.

إليكم المعلومات التي نعدكم بأن بعضها سيبهركم..

حينما لعب مارك هيوز لمنتخب ويلز وبايرن ميونيخ في نفس اليوم

هيوز كان قد وقع لتوه لبايرن ميونيخ، وكان من المفترض أن يواجه تشكوسلوفاكيا في مدينة براغ ضمن التصفيات المؤهلة ليورو ١٩٨٨.

قال هيوز: "كنت أتناول الطعام مع أولي هونيس، وطلب مني وقتها معرفة توقيت مباراة ويلز".

وواصل "أخبرته أن المباراة في منتصف اليوم".

وأكمل "قال لي هونيس، حسنا يمكنك أن تلعب مساء كذلك؟".

هونيس بالفعل حضر مباراة ويلز وتشيكوسلوفاكيا، ثم اصطحب هيوز وطار به إلى مباراة بايرن على الجانب الآخر من الحدود التشيكية، كانت مواجهة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

أتم هيوز: "طرنا فعليا فوق الأرض وفوتنا الشوط الأول، لكنني بدأت الشوط الثاني".

بايرن ميونيخ فاز في تلك المباراة.

هاتريك ضد ٣ حراس مختلفين

ألفين مارتن مدافع وست هام يونايتد سجل هاتريك ضد نيوكاسل يونايتد في ١٩٨٦، هدفه الأول جاء ضد مارتن توماس، الحارس الأساسي الذي تعرض للإصابة، ليشارك المدافع كريس هيدورث حارسا، أصيب بدوره في كرة مشتركة بعدما سجل مارتن ضده.

وقف بيتر بيردسلي حارسا، وسجل مارتن، وست هام فاز في تلك المباراة بنتيجة ٨-١.

منذ كأس العالم ١٩٨٢.. على الأقل يوجد لاعب لبايرن ميونيخ في نهائي المونديال يبدأ المباراة

بالطبع ألمانيا تواجدت في نهائيات ١٩٨٢ و١٩٨٦ و١٩٩٠ و٢٠٠٢ و٢٠١٤، لكن هناك أيضا جورجينيو لاعب منتخب البرازيل الذي شارك في نهائي ١٩٩٤، وبيسنتي ليزارازو مع فرنسا في ١٩٩٨ وويلي سانيول مع فرنسا في نهائي ٢٠٠٦ وآريين روبن مع هولندا في ٢٠١٠.

فقط في ٢٠١٨ لم يبدأ لاعب، لكن كورنتين توليسو لعب كبديل مع فرنسا ضد كرواتيا.

اللاعب الوحيد الذي مثل ٣ منتخبات.. ليس دي ستيفانو

لاوديسلاو كوبالا نجم برشلونة السابق، هو اللاعب الوحيد الذي مثل ٣ منتخبات لـ٣ دول مختلفة معترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". لعب لمنتخبات تشيكوسلوفاكيا والمجر وإسبانيا.

بالطبع ألفريدو دي ستيفانو أيقونة ريال مدريد لعب لـ٣ منتخبات مختلفة، هي إسبانيا والأرجنتين وكولومبيا، لكن حينما مثل منتخب كولومبيا كان في بدايات الخمسينيات، لم يكن بعد فيفا قد اعترف بالاتحاد الكولومبي لكرة القدم أو منتخبها.

أول لاعب فاز بدوري الأبطال مع فريقين إنجليزيين مختلفين

جيمي ريمر حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، تواجد على مقاعد بدلاء فريقه في ١٩٦٨ حينما فاز الشياطين الحمر باللقب، وفاز بالبطولة مع أستون فيلا في ١٩٨٢.

ريمر بدأ المباراة لكنه أصيب ليشارك نايجل سبينك بدلا منه، ويفوز الفيلانز أمام بايرن ميونيخ.

لعب في ٤ بطولات كأس عالم دون أن يشارك في أي تصفيات.

جوزيبي بيرجومي لعب في ٤ بطولات كأس عالم لكن لم يشارك في أي مباراة تصفيات مع إيطاليا قط، في عمر ال١٨ كان آخر إضافات المنتخب في ١٩٨٢، وفي ١٩٨٦ تأهل كحامل لقب وفي ١٩٩٠ إيطاليا كانت المستضيف، وفي ١٩٩٨ كان في عمر الـ٣٤ كان آخر إضافة لصفوف المنتخب والصحف فوجئت وقتها.

متوسط الزمن الفعلي لمباريات كرة القدم

متوسط الزمن الفعلي لمعظم مباريات كرة القدم من ٦٠-٧٠ دقيقة، وفي الدوري المصري في أحد المواسم وصل لـ٤٥-٥٠ دقيقة، بعد تحقيق أجراه FilGoal.com في وقت سابق وبمعرفة آراء الخبراء، قالوا لنا إن الأمر خطير جدا لأنه يؤثر على كل شيء سواء مجريات اللقاء أو مستوى اللاعبين. (طالع التحقيق)

بوبي مور

الاسم الأوسط لـ بوبي مور أسطورة وست هام يونايتد ومنتخب إنجلترا، وغريم الفرق اللندنية هو "تشيلسي" نعم على اسم الغريم اللندني للمطارق.

٥ مباريات دولية مع ٥ مدربين مختلفين

آخر خمس مباريات دولية لـ دارين أنديرتون مع منتخب إنجلترا كانوا مع خمس مدربين مختلفين، جلين هوديل، هاورد ويلكينسون، كيفن كيجان، بيتر تايلور، سفين جوران إريكسون.

حينما أشرك ريدناب مشجعا وسجل

طلب هاري ريدناب مدرب وست هام يونايتد في التسعينيات من مشجع أن يشارك مع فريقه في ودية في الجولة التحضيرية.

سمع ستيف دايفز المشجع يصرخ على لي تشابمان مهاجمه في مواجهة ضد أوكسفورد يونايتد، قال له: "هيا سأشركك". وقد كان، وسجل المشجع هدفا.

إرث مالديني بعد ٤٠ عاما.

تشيزاري مالديني كان قائد ميلان في ١٩٦٣ حينما توج بطلا لدوري أبطال أوروبا في ويمبلي في إنجلترا، بعد ٤٠ سنة من نفس التاريخ وفي إنجلترا لكن على ملعب أولد ترافورد، باولو مالديني كان قائد ميلان في ٢٠٠٣ وتوج بطلا أيضا.

حبس منتخب في لندن

في عام ١٩٩٠، تم احتجاز منتخب ألبانيا في المطار في لندن، لأنهم أخذوا بضائع من السوق الحرة بقيمة ٣٠٠٠ دولار وغادروا بدون الدفع.

كيف ذلك؟ ترجموا كلمة Duty free خطأ، وبسبب صعوبة احتجاز المنتخب وعدم وجود مترجم تم إطلاق سراحهم.

الحكم الوحيد الذي يمتلك ملعبا باسمه

توفيق بهراموف الحكم الأذربيجاني هو الحكم الوحيد في تاريخ اللعبة الذي سمي على اسمه استاد، تم إهداء الملعب له بعد وفاته سنة ١٩٩٣، ومنتخب أذربيجان لعب مباريات هناك وفريق باكو، كان حكم نهائي كاس العالم ١٩٦٦، والملكة إليزابيث الثانية منحته جائزة "الصافرة الذهبية" بعد فوز إنجلترا.

"ميسي أفضل من سيسك"

عام ٢٠٠٦ توقع مشجع لبرنامج بي بي سي "٦٠٦" فوز ليفربول بنتيجة ٧-٠ ضد بيرمنجهام سيتي، المشجع كان مسجل باسم "ميسي أفضل من سيسك"، ولم تكن النتيجة فقط ما توقعه بشكل صحيح، لكن أيضا توقع الهدف الأول بطريقة صحيحة ولكن توقيته مختلف ١٧ ثانية.

تأجيل مباراة لأن الحكم في السجن

سنة ١٩٧٨ تم تأجيل مباراة كرة قدم في تنزانيا لأن الحكم قبض عليه يدخن الماريجوانا.

مباراة لعبت؟ أم لم تلعب في الحرب العالمية الأولى

هناك جدل كبير بسبب معلومة منتشرة، خلال الحرب العالمية الأولى وفي أثناء ما عرف بـ"هدنة الكريسماس". خاض الجنود الإنجليز مباراة ضد الجنود الألمان على ملعب ألديرشوت، الفكرة، أنه لا إثبات على صحة المعلومة أو على أنها خطأ، آخر تحقيق قامت به صحيفة "جارديان" البريطانية كان من ٥ أعوام ولم يتوصل لأي شيء.

كوستا والفشل

دييجو كوستا نجم أتليتكو مدريد لم يلعب لأي أكاديمية برازيلية كبيرة، وفشل في بعض الاختبارات بسبب ضعف نظام الكشافين هناك، حتى اكتشفه خورخي مينديز وكيله وضمه إلى براجا البرتغالي وهو في الـ١٥ من عمره.

روي كين "الضعيف"

حاول روي كين في عمر الـ١٥ أن ينضم لأي فريق في فترة معايشة لإثبات نفسه وقدراته، ولعب الكرة على صعيد احترافي، وقدم في نادي برايتون.

النادي الإنجليزي رفضه لأنه "سمع أن روي جسده ضعيف وصغير للغاية".

بريان كلوف المدرب الأسطوري شاهده وضمه على الفور إلى نوتينجهام فورست.

لنضم مهاجم بمقابل مُجزي

كينيث كريستينسن، مهاجم فريق فيندبيارت في الدرجة الثالثة السويدية، انضم إلى نادي فلوي، ما قيمة الصفقة؟ مقابل وزنه جمبري طازج ولإتمام الصفقة مقابل وزنه تم إلقاء زجاجة كوكتيل من الصوص على الميزان.

وإليكم بعض مشاركات قراء ومتابعي في الجول:

المسافة بين المقصورة و الملعب في الكامب نو بينزلولها باسانسير . قبل دقيقتين من نهاية دوري الابطال 99 بين بايرن و مانشستر نزل رئيس بايرن اتجاه الملعب و بايرن متقدم 1-0. لما خرج من الاسانسير بص في لوحة النتيجة لقى مكتوب 2-1 مانشستر فسأل هو في غلط في النتيجة ميعرفش ان مانشستر قلبها https://t.co/nmjpYCeMfr — Hesham Abdel-Wahab (@HeshZtv) April 8, 2020

كاس العالم تم سرقته قبل استضافة انجلترا لنسخة عام 1966 و بالصدفة البحتة وجده كلب اسمه بيكلز كان ماشي مع صاحبه و فجأة شم حاجة جري جابها طلعت حاجة ملفوفة جواها الكاس و الكلب ده اصبح اشهر شخصية في انجلترا سنة 1966 https://t.co/nmjpYCwn6Z — Hesham Abdel-Wahab (@HeshZtv) April 8, 2020 أول ماتش لرونالدينيو في كامب نو كان فيه خناقة على معاد الماتش بين إشبيلية وبرشلونة. الماتش كان يوم أربع وإشبيلية رفض طلب برشلونة تقديم الماتش علشان روني يلحق يسافر يلعب ماتش تصفيات مع البرازيل.. يتبع https://t.co/lQJVQYyRNj — Mahmoud Mostafa (@melsameen) April 8, 2020