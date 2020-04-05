اقتراح أرجنتيني بعودة كرة القدم دون ركلات حرة تجبنا للازدحام داخل منطقة الجزاء

الأحد، 05 أبريل 2020 - 22:15

كتب : FilGoal

بوكا جونيورز - ريفر بليت - سوبر كلاسيكو - كوبا ليبرتادوريس

"عندما تعود كرة القدم سنحاول ألا تشهد منطقة الجزاء أي ازدحام باللاعبين حتى لا يصاب أحد بفيروس كورونا".. كان هذا أحد الاقتراحات التي تخص عودة كرة القدم في الأرجنتين.

اقتراح غريب لعودة كرة القدم أثار دهشة كل من علم به في الأرجنتين.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلت الاقتراح وسط تعجب شديد من هذا المقترح.

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وأبرز تلفزيون "كرونيكل" في الأرجنتين هذا الاقتراح والذي يقول إنه بعد عودة كرة القدم وانتهاء فترة الحجر الصحي في الأرجنتين بسبب انتشار فيروس كورونا يجب أن يتم تغيير بعض القوانين حرصا على سلامة اللاعبين.

ومن النقاط التي يريد الاقتراح تغييرها حرصا على سلامة اللاعبين، إلغاء الركلات الحرة في أي مكان في الملعب وكذلك إلغاء الركنيات، لأن هذه الكرات الثابتة ينتج عنها ازدحام بين اللاعبين داخل منطقة الجزاء.

ما قد يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا من جديد إذا كان هناك لاعبا حامل مصابا بسبب التدخلات بين اللاعبين في الكرات الثابتة.

ولاقى هذا الاقتراح سخرية كبيرة من قبل ماركا التي وصفته "بالاقتراح الأكثر سريالية في الأرجنتين لعودة كرة القدم".

وتم إيقاف النشاط الكروي في الأرجنتين بسبب انتشار فيروس كورونا هناك.

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