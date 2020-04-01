وزارة الرياضة تهيب بالجميع تحري الدقة تجاه الشائعات والأخبار المغلوطة للاعبينا بالخارج

تهيب وزارة الرياضة بالجميع تحري الدقة تجاه الشائعات حول اللاعبين المصريين بالخارج، خاصة بعد انتشار أنباء عن إصابة مصارع منتخب مصر بفيروس كورونا واتضح للوزارة أنه لاعب مجنس لأمريكا منذ عامين.

وأصدرت وزارة الرياضة البيان الآتي: "في إطار تحركات وزارة الشباب والرياضة ضمن إجراءاتها الخاصة بمتابعة أوضاع اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج الذين تعذر عودتهم إلى مصر بسبب تعليق حركة الطيران الدولي.

وإذ تتضمن إجراءات الوزارة التنسيق مع مختلف الهيئات المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية المصرية ووزارة الطيران المدني ووزارة الصحة ويتم ذلك من خلال التواصل مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية لتحديد كشوف مدققة بأسماء جميع اللاعبين المتواجدين خارج مصر.

والذين كانوا مشاركين بمختلف البطولات والمعسكرات الرياضية الخارجية بالإضافة إلى متابعة اللاعبين المحترفين بالأندية الخارجية للاطمئنان على أوضاعهم واستقرارهم .

وفى هذا الإطار تهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة والعودة إلى المصادر الموثقة بشأن ما تتناوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً من الأخبار المغلوطة والشائعات الخاصة بالرياضيين المتواجدين خارج مصر ومنها ما نشرته مؤخراً أحد المواقع التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصابة لاعب منتخب مصر للمصارعة بفيروس كورونا أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهو الأمر الذي تحركت معه الوزارة على الفور مع مختلف الجهات المعنية ومنها الاتحاد المصرى للمصارعة الذى أكد أن اللاعب هاجر إلى الولايات المتحدة الامريكية منذ عامين ولا يمثل منتخب مصر ، فضلاً عما أكده بعض اللاعبين المتواجدين حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال إحدي وسائل الإعلام المصرية أن اللاعب لم يصب بكورونا وأكدوا أن الصور المتداولة صوراً قديمة للاعب.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الحكومة المصرية تعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية منذ بداية الأزمة العالمية بانتشار فيروس كورونا بالحرص الشديد على متابعة جميع المصريين بالخارج والاطمئنان على أحوالهم وكانت مصر من أولى دول العالم التي أعادت رعاياها العالقين بالخارح ومازالت جهود الحكومة مستمرة طوال فترة الأزمة لمتابعة أحوال المصريين بالخارج ومنهم الرياضيون واللاعبون المتواجدون خارج مصر ".

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