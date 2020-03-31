الأهلي: مبلغ علاج مؤمن زكريا قد يتضاعف مستقبلا.. لن نتوان عن مساعدته

لم يغلق مجلس إدارة الأهلي الباب أمام مضاعفة مبلغ الدعم للمساهمة في علاج لاعب الفريق مؤمن زكريا.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وكان النادي الأهلي أعلن اليوم الثلاثاء عن تخصيص مليون و200 ألف جنيه تصرف لمؤمن زكريا على دفعتين بواقع 600 ألف جنيه كل 6 أشهر.

في هذا الصدد قال شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة الأهلي "مؤمن من أبناء الأهلي المخلصين، وكثيرا ما أسعد الجماهير، فهو لاعب ملتزم، والآن في ابتلاء صحي، نتمنى أن يتعافى منه".

وأضاف فؤاد عبر قناة TEN "الحالة الصحية لمؤمن مزعجة نسبيا وتحتاج لعلاج دقيق ومكلف جدا".

وأشار "لم يتم قيد مؤمن في قائمة الفريق، هل نتركه، لن ولم يحدث في تاريخ الأهلي، بالتالي كان قرار مجلس الإدارة في 28 يناير الماضي بتوفير الدعم المالي له حتى يتجاوز هذه المحنة ولو بشكل جزئي".

وتابع "يقدم الأهلي ما يستطيع في ضوء اللوائح والقوانين وبموافقة الجهة الإدارية لذا تواصلنا مع وزير الرياضة في 30 يناير الماضي، ووافق بعد أسبوع ونوجه له الشكر".

وأوضح "أموال الأهلي هي مال عام، يملكها النادي بصفته شخصية اعتبارية، تخضع لجهات رقابية مثل المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة".

واستطرد "القانون حدد سبل صرف الأموال، لذا لابد من موافقة الجهة الإدارية بمبلغ 1.2 مليون جنيه كمساهمة أولى في عملية العلاج، قد يكون هناك مساهمة ثانية وثالثة حتى يتعافى اللاعب، هذا دور النادي".

وأتم تصريحاته "رئيس النادي محمود الخطيب أكد أنه لن يتوانى أو يتأخر عن دعم مؤمن زكريا، وإذا كان المبلغ قليلا، لأن المرض علاجه مكلف جدا، سيكون هناك قرار من مجلس الإدارة بتكرار المبلغ أو مضاعفته بعد موافقة الجهة الإدارية".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن مؤمن زكريا يشعر بحالة من الغضب بسبب ما يعتقده تقصيرا وتجاهلا تجاهه من قبل إدارة النادي في ظل حالته المرضية ومرحلة علاجه .

ويرى مؤمن زكريا أن مجلس إدارة الأهلي لم يقدم له الدعم الكافي من وجهة نظره بداية من الاستغناء عنه وخروجه من قائمة الفريق، وحتى تحمل تكاليف علاجه.

ويتهم جناح الأهلي إدارة النادي بالتضارب في المواقف بين إظهار المساندة إعلاميا فقط دون وجودها على أرض الواقع معنويا أو ماديا وانتهاء بعدم المشاركة في الإشراف على رحلته العلاجية .

وكشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا لـFilGoal.com أن اللاعب لم يستلم أي مستحقات أو دعم مالي من الأهلي في العلاج وحتى الـ٦٠٠ ألف جنيه التي اعتمدها مجلس إدارة النادي بموافقة من وزارة الرياضة .

وأشار إلى أن مؤمن زكريا يعتمد في المرحلة الحالية على دعم مادي كامل من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي في العلاج.

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