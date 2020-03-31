فرديناند ينصح هاري كين بـ مانشستر يونايتد ليعيش أيام عظيمة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 14:46

كتب : محرر في الجول

هاري كين - توتنام - أستون فيلا

يرى ريو فرديناند أسطورة دفاع مانشستر يونايتد أن هاري كين مهاجم توتنام هوتسبرز يجب أن يوقع للشياطين الحمر.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

وكان كين قال إنه لن يبقى مع توتنام إذا كان لا يشعر بأن الفريق يسير في الطريق الصحيح.

وقال فرديناند المحلل في شبكة "BT Sport": "لقد رأينا أخبار هاري كين، عندما تم الضغط عليه في الماضي بشأن ولائه لـ توتنام كان دائما خجولا بعض الشيء ولكن لا أعرف ماذا حدث له خلال هذه العزلة".

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وواصل "إذا كانت لديك طموح للنجاح، ويمكنك الذهاب إلى ملعب الأندية الكبيرة والذهاب إلى أماكن ناجحة حيث يمكنك الفوز بالأشياء، عليك أن تبحث عن ذلك، لا يمكنه الجلوس هناك ويكون سعيدا في توتنام".

وتابع "نعم، كان سيجني الكثير من المال لكنه سيفعل ذلك في أي مكان، ولن يكون لديه أيام عظيمة يتذكرها حيث حصل على كأس هنا أو هناك".

ثم أضاف "هل تعتقد أنه سيكون راضيا؟ سأخبرك الآن: لا، لن يكون، سيكون محطما، يجب أن يذهب إلى مانشستر يونايتد لأنه مثالي للفريق".

وأوضح "يوفنتوس سيشارك في محاولات ضمه، ريال مدريد يشتري أفضل الشباب لكن هل يريدون مساعدة من ذوي الخبرة؟ أعتقد أنهم سيكونون في المشهد".

ويعود أخر تتويج لتوتناإلى عام 2008 عندما هزم تشيلسي في نهائي كأس الرابطة، ويعتقد فرديناند أن كين يجب أن يرحل من أجل الحصول على تتويج في مسيرته، قائلا إن النادي المثالي سيكون مانشستر يونايتد.

كان هاري كين جدد تعاقده لمدة 6 سنوات مع توتنام في 2018.

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