إنزاجي: لا وجود للعنة الرقم (9).. إذا ارتدى زلاتان القميص سينهي كل شيء

الأحد، 29 مارس 2020 - 22:30

كتب : FilGoal

فيليبو إنزاجي

لا يرى فيليبو إنزاجي مهاجم ميلان التاريخي بأن الرقم 9 في الفريق أصبح ملعونا بعد رحيله.

وقال إنزاجي في تصريحات لـ "سكاي سبورت إيطاليا": "هذه الأحاديث تجعلني أضحك. حمل الرقم (9) دائما ما يكون حملا ثقيلا".

وأضاف "حمل الرقم (9) دائما ما يكون صعبا في نادي بحجم ميلان، لكن لا شيء يسمى باللعنة. إذا ارتدى زلاتان إبراهيموفيتش الرقم 9 فأؤكد لكم أن اللعنة ستنتهي".

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إنزاجي أوضح "الأمر مثل أنني كنت أحمل لعنة قميص ماركو فان باستن وجورج ويا قديما".

المهاجم التاريخي أكمل "أعتقد أن شيرو إيموبلي هو أفضل مهاجم إيطالي في الوقت الحالي. لا أراه مثل باقي المهاجمين، وأعتقد أن بمقدور المنتخب الإيطالي فعل الكثير في وجوده".

مدرب فريق بينفينتو في الدرجة الثانية واصل "دربت أيضا باتريك كوتروني في سن صغير، وأعرف مدى القوة التي يملكها وأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد مع فيورنتينا".

واختتم فيليبو حديثه بالإشادة بسيموني شقيقه ومدرب لاتسيو قائلا "أعتقد أنه أفضل مني في كل شيء. علي أن أتعلم منه لأنه مدرب عصري بامتياز".

لاتسيو يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة وخلف يوفنتوس المتصدر برصيد 63 نقطة، قبل توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

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