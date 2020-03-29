سر اللقب – "كون" أجويرو

الأحد، 29 مارس 2020 - 20:34

كتب : زكي السعيد

سر اللقب - كون أجويرو

كثير من ألقاب لاعبي كرة القدم تلتصق بهم وتصير رائجة، وتبدأ الجماهير في ترديدها دون معرفة أصلها أو معناها.

FilGoal.com يقدم سلسلة سر اللقب، ليزيح التراب عن ألقاب اللاعبين التي بعضها لن يكون اعتياديًا أبدا.

كون – Kun

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لم يتخذ سيرخيو أجويرو من "كون" لقبا له فحسب، بل أصر على طباعته على ظهر قميصه داخل الملعب.

فمنذ فترته مع أتليتكو مدريد، ثم خلال حقبته التاريخية مع مانشستر سيتي، ظل Kun Agüero هو الاسم الرسمي للهداف الأرجنتيني.

وفي حلقة اليوم من "سر اللقب"، يعد أصل التسمية بسيطا للغاية ولا يحتاج إلى دروس لغوية.

فلقب "كون" رافق أجويرو منذ طفولته، بعد أن أطلقه عليه جده.

حدث ذلك بسبب اعتياد أجويرو على مشاهدة مسلسل رسوم متحركة، بطله يشبه أجويورو في طفولته، ويدعى "كون".. أو هكذا نطقه سيرخيو الصغير.

في الواقع، الشخصية التي سُمي عليها أجويرو، تُدعى "كوم كوم"، لكن ولأن أجويرو لم يستطع نطق الاسم بشكل صحيح، فقد قام جده بتلقيبه بـ "كون".

"كوم كوم فتى الكهف" مسلسل رسومات متحركة ياباني، بطله كان مشاغبا للغاية، تماما كما أجويرو أمام مرمى منافسيه.

ويقول أجويرو عن ذلك: "إنه لقب مختلف بالمقارنة مع بقية الرياضيين، ولذا احتفظت به، لأنه فريد".

ويتم في تصريحات سابقة لهيئة الإذاعة البريطانية: "لا يحدث يوميا أن يُسمى لاعب كرة قدم على اسم شخصية كرتونية".

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