الحضري: في كرة القدم ليس لي أصدقاء.. دخلت مشاكل مع الكل بداية من ثابت البطل وحتى إكرامي

الأحد، 29 مارس 2020 - 00:56

كتب : FilGoal

عصام الحضري - مصر

عصام الحضري - مصر

اعترف عصام الحضري حارس منتخب مصر التاريخي بأنه لا يملك أصدقاء في كرة القدم.

ثابت البطل

النادي : معتزل

عصام الحضري

النادي : معتزل

مصر

وقال الحضري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "كرامي والشناوي وغيرهما يقولون أنهم أصدقاء أمام الكاميرات؟ أستطيع أن أقول ذلك أيضا لكنه لن يكون صحيحا".

وأضاف "لو كان كلامهما صحيح فربما أنا المخطئ، ولذلك استمريت في الملاعب 25 عاما كرقم واحد".

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الحضري أتبع "في مسيرتي دخلت في مشاكل مع ثابت البطل وشوبير ومصطفى كمال، وبعدها مع عبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف ومحمد صبحي. وبعدها شريف إكرامي وأحمد الشناوي. في النهاية أنا من استمريت وكنت الرقم (1) طيلة 25 عاما".

صاحب الـ47 عاما واصل "لا تعتقد أن في كرة القدم يوجد لاعبين في نفس المركز أصدقاء. في مسيرتي كلها ربما أرتبط بعلاقة مع محمد شوقي، ومحمد زيدان، وأحمد المحمدي. ليسوا أصدقائي ونخرج سويا لكن تربطني علاقة بهم".

وأتم "خارج الملعب أصدقائي وأتمنى لهم الخير. في الملعب (ماعنديش ياما ارحميني)".

عصام الحضري حرس عرين منتخب مصر طيلة 22 عاما بداية من 1996 وحتى 2018.

الحضري توج بأمم إفريقيا أربع مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010. وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 كأكبر لاعب يشارك في المونديال تاريخيا.

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