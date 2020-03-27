مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: سبب تأخير الحصول على شعار للدوري مثل إنجلترا

الجمعة، 27 مارس 2020 - 16:30

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري لكرة القدم

الاتحاد المصري لكرة القدم

يحاول الاتحاد المصري لكرة القدم، توفير شعار خاص لبطولة الدوري المصري، بجانب بطولتي الكأس وكأس السوبر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com: "أرسلنا قبل شهر خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة، من أجل الموافقة على إجراء مزايدة مع الشركة العالمية التي نفذت تعديل شعار الدوري الإنجليزي ونادي يوڤنتوس الإيطالي وعلامة دوري أوروبا".

وأضاف "نريد تنفيذ شعار خاص لبطولات الدوري المصري والسوبر وكذلك بطولة كأس مصر، وإجراء دعايا للبطولات".

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المصدر أوضح "الخطوة تأتي ليكون الدوري المصري على نفس القدر أسوة بالدوريات العالمية، خصوصا وأن السنة المقبلة ستشهد مئوية الاتحاد المصري، ويجب الاحتفال بهذا الحدث بالشكل الأمثل".

وأتبع "يوجد تأخير في الرد من جانب الوزارة حتى الآن لإرسال الموافقة، ما أثار استياء أعضاء اللجنة، خاصة وأن هذا الأمر سيؤدي إلى تطوير المنظومة الرياضية المصرية تسويقيا بما يتماشى مع الفكر والاستثمار العالمي بجانب أن كلفتها متواضعة ماليا".

وأتم "يرى مجلس الجبلاية أن هناك حالة من التجاهل لطلبات اللجنة داخل الوزارة، على الرغم من اتباع كافة الأمور الفنية والقانونية في الأمر، وعلى الرغم من تأكيد الوزير أشرف صبحي لأكثر من مسئول بالاتحاد بأن الموافقة سترسل خلال أيام ولكنها لم تصل حتى الآن".

الدوري المصري متوقف في الوقت الحالي بسبب قرار مجلس الوزراء المصري بإيقاف النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مارس الجاري على الأقل لعدم تفشي فيروس كورونا.

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