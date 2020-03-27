الحكم سعيد حمزة: لم نتقاض مستحقاتنا منذ 7 أشهر.. والسماعات لا تعمل

الجمعة، 27 مارس 2020 - 00:27

كتب : أحمد الخولي

سعيد حمزة - وادي دجلة - الأهلي

قال الحكم سعيد حمزة إن حكام الدوري لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ 7 أشهر بالإضافة لملابس جديدة مع تلف السماعات التي يديرون بها المباريات.

وقال سعيد حمزة لبرنامج ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "لم نتقاض مستحقاتنا منذ 7 أشهر".

وأردف متسائلا "كيف يتم إنفاق 80 مليون جنيه على تقنية الفيديو ونحن لم نحصل على مستحقاتنا منذ شهر سبتمبر الماضي؟".

أخبار متعلقة
مدرب الأهلي يتحدث عن المنافسة على الدوري والأبطال وكيف يتغلب على توقف النشاط خبر سار.. شقيقه يعلن: استفاقة عبد الحق نوري طبيب الأهلي يشرح كيف يتواصل مع الأطباء الألمان لعلاج الرباعي.. وأنباء جيدة لحمدي وسعد سمير أنا سيد معوض – (5) في أمم 2008 "الحق يا فتحي.. يايا توريه بيصلي زينا"

وتابع "تقنية الفيديو دخلت مصر بناء على طلب الأندية وليس الحكام ولم نحصل على ملابس جديدة منذ العام الماضي والسماعات تالفة ولا يوجد تواصل بين حكم الساحة وحكم الفيديو بسبب ذلك".

وأضاف "اللائحة القديمة الخاصة ببدلات الحكام تم اعتمادها في 2015 والجديدة في فترة تولي ثروت سويلم رئاسة الاتحاد ووصل فيها البدل لـ5 آلاف جنيه".

وأتم الحكم سعيد حمزة حديثه "نشعر بالإهانة الشديدة كحكام".

يذكر أن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور تقدمت باستقالتها أمس الخميس رسميا من منصبها ولكن أكد مصدر مسؤول في الجبلاية لـFilGoal.com أن الاستقالة ليس لها علاقة بأزمة مستحقات الحكام. (طالع التفاصيل)

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

نجوم مصر 1934 – (2) علي كاف

خاص - نادر شوقي يروي القصة الكاملة بين الأهلي وفتحي

تقرير: الدوري الإنجليزي لن يعود في أبريل

البدري يتنازل عن ربع راتبه في المنتخب

في ظل أسطورة - المالك الأول للقب "مارادونا الجديد"

في الدوري خليك في البيت اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير مغربي: أحداد يبلغ الزمالك برغبته في البقاء بـ الرجاء 5 دقيقة | مصر
رئيس رابطة الكرة محذرا البريميرليج: إما تأهل 3 أندية للدوري الممتاز أو نتجه للقضاء 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميرور: رابطة الدوري الإنجليزي تنفي مناقشة فكرة تقليص وقت المباريات 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد إعلان وفاته بـ4 سنوات.. لاعب شالكه السابق حي يرزق وزوجته متهمة بالاحتيال 52 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – لاعب منتخب غانا السابق يسترجع ذكرياته العديدة مع مصر ومونديال 2010 ساعة | إفريقيا
إثيوبيا وليبيريا يلغيان الموسم المحلي دون تحديد بطل أو هابطين 2 ساعة | إفريقيا
تشافي: تدريب برشلونة حلم.. ولماذا قد لا يكون مهاجم الفريق القادم ماني أو أوباميانج 2 ساعة | أوروبا
الإسماعيلي يعلن التجديد مع محمد الشامي لـ3 مواسم إضافية 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 3 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك 4 الجنايني: إعطاء اللقب للمتصدر وإلغاء الدوري؟ بدأنا بشروط ونرغب في استكمالها
قد ينال إعجابك