الحكم سعيد حمزة: لم نتقاض مستحقاتنا منذ 7 أشهر.. والسماعات لا تعمل

قال الحكم سعيد حمزة إن حكام الدوري لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ 7 أشهر بالإضافة لملابس جديدة مع تلف السماعات التي يديرون بها المباريات.

وقال سعيد حمزة لبرنامج ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "لم نتقاض مستحقاتنا منذ 7 أشهر".

وأردف متسائلا "كيف يتم إنفاق 80 مليون جنيه على تقنية الفيديو ونحن لم نحصل على مستحقاتنا منذ شهر سبتمبر الماضي؟".

وتابع "تقنية الفيديو دخلت مصر بناء على طلب الأندية وليس الحكام ولم نحصل على ملابس جديدة منذ العام الماضي والسماعات تالفة ولا يوجد تواصل بين حكم الساحة وحكم الفيديو بسبب ذلك".

وأضاف "اللائحة القديمة الخاصة ببدلات الحكام تم اعتمادها في 2015 والجديدة في فترة تولي ثروت سويلم رئاسة الاتحاد ووصل فيها البدل لـ5 آلاف جنيه".

وأتم الحكم سعيد حمزة حديثه "نشعر بالإهانة الشديدة كحكام".

يذكر أن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور تقدمت باستقالتها أمس الخميس رسميا من منصبها ولكن أكد مصدر مسؤول في الجبلاية لـFilGoal.com أن الاستقالة ليس لها علاقة بأزمة مستحقات الحكام. (طالع التفاصيل)

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