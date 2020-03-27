مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع ظهير الجزائر وأحمد فتحي ونجم تونس

الجمعة، 27 مارس 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة مفاوضات ناديه مع الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة وكذلك أحمد فتحي نجم الأهلي، وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي.

حسين بن عيادة

النادي : شباب قسنطينة

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الزمالك
الأهلي

وقال مرتضى منصور: "حسين بن عيادة؟ لا أعرف من هو من الأساس".

وأردف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "مع كامل احترامي للجزائر، ولكننا لا نعرف من هو هذا اللاعب من الأساس ولم نتحدث معه".

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وتابع "قبل أن يتحدث أي مسؤول في الزمالك مع أي لاعب، بالطبع يخبروني بذلك وهكذا لم يحدث. كل ما يُقال ليس صحيحا على الإطلاق".

وزعم وكيل حسين بن عيادة ظهير أيمن الفريق الجزائري دخول الزمالك في مفاوضات مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

بينما أشار اللاعب في تصريحات سابقة بأن نادي الزمالك لم يتفاوض معه بشكل شخصي حتى الآن. (طالع التفاصيل)

ماذا عن أحمد فتحي؟ أجاب رئيس الزمالك "المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها مع فتحي كانت في السابق، وقت أزمة عبد الله السعيد".

وأكمل حديثه قائلا: "وقتها تحدث فتحي مع مسؤولي الزمالك، ومنذ حينها لم يحدث أي شيء آخر".

ويعقد الأهلي جلسة يوم الإثنين المقبل مع أحمد فتحي من أجل حسم ملف تجديد عقده. (طالع التفاصيل)

ونفى مرتضى منصور دخول ناديه في مفاوضات مع الإسماعيلي لضم التونسي فخر الدين بن يوسف، قائلا: "هذا لم يحدث أيضا. كل تلك الأخبار ليست صحيحة".

وأشار مرتضى منصور إلى عدم تلقي ناديه أي عروض رسمية من أجل ضم حارسه محمد أبو جبل.

وأوضح مرتضى "لم نتلق أي عروض رسمية لـ أبو جبل. أقول له إذا كنت تمتلك عرضا يليق بك وبـ الزمالك فلا مشكلة لدينا".

واستدرك "أقول ذلك لـ أبو جبل ولأي لاعب في الفريق. أي لاعب لا يمتلك الرغبة في الاستمرار، سيرحل فورا. لا مشكلة لدينا ومثل تلك الأمور حدثت سابقا".

وشدد "لم نتلق أي عروض لـ أبو جبل ولم نخفض راتب أي لاعب كما يُقال أيضا".

وأتم "صرفنا مستحقات الألعاب الأخرى بالكامل ولا يوجد أزمة في الزمالك".

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