مدرب الأهلي يتحدث عن المنافسة على الدوري والأبطال وكيف يتغلب على توقف النشاط

الخميس، 26 مارس 2020 - 22:59

كتب : FilGoal

ريني فايلر - ديفيد سيزا - الأهلي

"لا أعرف كم سيدوم التوقف وإن كان الدوري سيُستكمل أم لا" هكذا تحدث ديفيد سيزا المدرب العام للأهلي عن تجربة توقف النشاط الكروي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأجرى المدرب العام للأهلي حوارا مع موقع "NAU" السويسري تحدث فيه عن تجربته مع المارد الأحمر.

وقال سيزا: "منذ أن تولينا قيادة الفريق مع ريني فايلر والنتائج تسير بشكل جيد ففي 30 مباراة فزنا 24 مرة وخسرنا مرتين فقط".

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وأكمل "نحن نتصدر الدوري بفارق كبير وبالطبع أتمنى أن يعود الدوري في أسرع وقت".

وأضاف "اللاعبون يحاولون التغلب على توقف النشاط الكروي بالتدرب في منازلهم فيجب أن تكون بدنيا مستعد لعودة النشاط مجددا".

وعن تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "فرصنا في التتويج باللقب متاحة ولكن هناك فرق أخرى ذات إمكانيات جيدة تريد الفوز بالكأس".

وتابع "أمامنا مباراتين غاية في الصعوبة ضد الوداد المغربي وهو منافس جيد".

وبسؤاله عن كيف يفكر في مستقبله المهني أجاب ديفيد سيزا "كي أكون أمينا لم أفكر كثيرا أنا أركز فقط على عملي وجعل الأهلي ينجح، أنا شخصيا معجب بالأجواء هنا وأعمل في ناد ذات مستوى رفيع هو الأهلي".

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