الإسماعيلي يبدأ محاولاته لتجديد عقد ثنائي الدراويش

الخميس، 26 مارس 2020 - 22:15

كتب : ياسر الشريف

عماد حمدي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي استعدادات الأخير لفتح ملف تجديد عقد الثنائي محمد الشامي وعماد حمدي، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ثنائي الدراويش عماد حمدي ومحمد الشامي مع نهاية الموسم المقبل.

وتحدث مصدر مسؤول في الإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا: "سبق ورفض عماد حمدي ومحمد الشامي التجديد في وقت سابق، ولكننا سنعيد المحاولات من جديد".

أخبار متعلقة
خبر سار.. شقيقه يعلن: استفاقة عبد الحق نوري طبيب الأهلي يشرح كيف يتواصل مع الأطباء الألمان لعلاج الرباعي.. وأنباء جيدة لحمدي وسعد سمير أنا سيد معوض – (5) في أمم 2008 "الحق يا فتحي.. يايا توريه بيصلي زينا"

وأوضح "الثنائي فضل وقتها تأجيل قرار التجديد وسنبذل محاولاتنا الفترة المقبلة للتجديد من كلاهما".

وأكمل حديثه قائلا: "الشامي وعماد حمدي من القوام الأساسي للدراويش ونرغب في استمرارهما معنا".

محمد الشامي جناح الدراويش صاحب الـ 24 عاما شارك في 18 مباراة الموسم الحالي، ونجح في التسجيل مرتين والصناعة مثلهما.

بينما شارك لاعب الوسط عماد حمدي في 10 مباريات ونجح في التسجيل مرة في الدوري.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا منالإي عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

نجوم مصر 1934 – (2) علي كاف

خاص - نادر شوقي يروي القصة الكاملة بين الأهلي وفتحي

تقرير: الدوري الإنجليزي لن يعود في أبريل

البدري يتنازل عن ربع راتبه في المنتخب

في ظل أسطورة - المالك الأول للقب "مارادونا الجديد"

الإسماعيلي خليك في البيت
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: اللجنة الأولمبية حددت مدة ولاية المجلس القادم 57 دقيقة | مصر
كلوب يتذكر ما حدث قبل 46 عاما مع عودة ليفربول للتدريبات ساعة | أوروبا
التلفزيون السعودي: رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد استحواذ السعوديين على نيوكاسل ساعة | أوروبا
تيليجراف: تشيلسي يسمح لكانتي بالغياب عن التدريبات بسبب مخاوفه من فيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كابيللو: هالاند سيتألق لو لعب بجوار صلاح وماني في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | أوروبا
ماجد سامي لـ الأهلي: ماذا لو أصاب الفيروس اللعين رئيسكم؟ 2 ساعة | مصر
أبطال في الجول - تهاني طوسون.. أسطورة الكرة الطائرة لاعبة القرن في إفريقيا 2 ساعة | رياضات أخرى
ماجواير: إجراءات الفحص تبعث الطمأنينة بعد عدة أشهر غريبة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 4 بيان ناري من لاريسا بعد التعدي على وردة: عودة المشردين تجار المخدرات.. عمرو تحت حمايتنا
قد ينال إعجابك