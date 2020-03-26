طبيب الأهلي يشرح كيف يتواصل مع الأطباء الألمان لعلاج الرباعي.. وأنباء جيدة لحمدي وسعد سمير

الخميس، 26 مارس 2020 - 21:32

كتب : حسام نور الدين

حمدي فتحي يؤازر الأهلي أمام صن داونز

قال خالد محمود طبيب الأهلي إنه يتواصل يوميا مع الأطباء الألمان لمتابعة علاج رباعي الفريق الأول المصاب في ظل توقف رحلات الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا.

والرباعي المنشود هو حمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود وكريم وليد "نيدفيد".

وقال خالد محمو: "نتابع بشكل مستمر مع الأطباء الألمان المعنيين بمتابعة حالة الرباعي لتفادي أي قصور في البرامج الموضوعة لهم من قبل".

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وأكمل "نقوم بمراسلات شبه يومية تتمن فيديوهات لكل لاعب منهم لمتابعة حالاتهم والأمور تسير بشكل جيد".

وأضاف طبيب الأهلي "الرباعي ينفذ البرنامج التأهيلي المحدد له ويرسل لنا فيديوهات تتضمن تلك التدريبات إذ يقوم بها في المنزل".

وخضع نيدفيد اليوم الخميس لفحص طبي تحت إشراف طبيب الأهلي في ظل أدائه المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي ويخوض المرحلة الثانية منتصف شهر أبريل المقبل.

ويؤدي نيدفيد حاليا تدريبات علاج طبيعي.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن سعد سمير سيعود للمشاركة في المران الجماعي في شهر مايو المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد له.

فيما يبدأ حمدي فتحي في نهاية شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من برنامجه التأهيلي وهي عبارة عن الركض حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة.

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