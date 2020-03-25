فيديو في الجول - للوقاية من فيروس كورونا.. Dab زي بوجبا واغسل إيدك زي ميسي
الأربعاء، 25 مارس 2020 - 11:40
كتب : FilGoal
لا صوت يعلو في العالم على صوت انتشار فيروس كورونا. والآن كلنا متوحدين لإيقافه وإعادة الحياة لعالمنا. ومن أجل ذلك عليك اتباع بعض الإرشادات.
FilGoal.com يقدم لكم إرشادات وقائية ضد انتشار فيروس كورونا، أبطالها نجوم كرة القدم.
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