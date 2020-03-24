القيعي: ما عُرض على عاشور ليس مسبوقا.. والرموز لا تسيء للأهلي

وجه عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتسويق والتعاقدات عدة رسائل لحسام عاشور قائد الفريق بعد قرار الاستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال القيعي عبر برنامج ملك وكتابة "بالطبع من حق عاشور اتخاذ أي قرار، هذا مؤكد، ولكن الرمز يعني شدة الانتماء وأنه الابن المخلص للمكان عندما تأتي سيرته يقال عليه أنه ضحى، ويذكر بكل ما هو طيب للمكان ولنفسه، من إنجازات مع شخصية وتقدير وارتباط بالمكان".

واستدرك "لكن من يسيء للمكان.. سواء بقصد أو بدون قصد، لا يستحق أن يكون رمزا، كيف يتساوى الناس هل أراد التتش شيئا من الأهلي لم يكن عضوا بمجلس الإدارة، فالرموز يتبادلون المصالح والتضحية نتيجة تاريخهم وأخلاقياتهم وتفردهم في العلاقة بتقديم شيء مميز".

وكرر عدلي القيعي "من يهاجم الأهلي ليس رمزا، الرمز ليس كلمة أو منحة.. الرمز لا يسيء، لذا أتمنى من كل لاعبينا الكبار إنهاء مسيرتهم في الأهلي، لا أقصد اللعب حتى الزهق، بل بحسبة بسيطة هل موسمين إضافيين يفرقان في المستقبل؟".

وأشار "لقد اعتزل نجوم كبار مثل أبو تريكة وبركات ووائل جمعة في قمة مجدهم، ولكنهم أدركوا أن عامل السن لن يكون في مصلحتهم، بينما إسلام الشاطر عندما شعر مانويل جوزيه بأنه كان قادرا على خدمة الفريق لموسمين إضافيين، اعتذر له وخصص له عزومة، ليزيل جوزيه الغضاضة من إسلام الشاطر".

واستطرد عدلي القيعي "هناك رؤية فنية.. هل يقبل عاشور أن يتم قيده ولا يفعل شيئا، التكريم ليس قيد لاعب بدون داع، سوف يشعر بالضيق والظلم والملل.. عاشور استثناء في كل شيء، وإلا لما استمر وأتاح له الأهلي هذه الفرصة لتحقيق أرقام قياسية على مستوى تاريخ الكرة المصرية، لم يتبق له سوى عدد مشاركات هادي خشبة في المباريات".

وأكد القيعي "ما زلنا نفخر بحسام عاشور، بأنه حقق هذا الكم من الزخم والبطولات.. شادي محمد أكثر كابتن رفع كؤوس وبطولات، اللاعب يحقق مع الفريق والنادي، كرة القدم ليست لعبة فردية، أي أن اللاعب يتبادل المصالح والنجاح، بدون التواجد في هذا المناخ لما حقق كل ذلك".

وأردف "مشفق على حسام عاشور، فهو يعيش لحظة صعبة.. قبل ٨ أشهر لم نناقش فكرة تواجده ومكانه بالفريق بل كنا نسأل لماذا لا يتواجد في المنتخب، لكن طبيعة المرحلة وظهور قوة جديدة وتطور الكرة والصراع المحموم، يعني أن القادم لن يخدمه مثل الماضي".

وشدد "طبعا من حقه أي قرار، لن نحزن إذا قرر الاستمرار، ونتمنى له التوفيق، ويظل ابنا للأهلي ويعود للنادي في أي وقت يريده ككادر من الكوادر لكن بشرط واحد بألا يستثمر أحد هذه اللحظة للطعن في حسام عاشور أو النادي الأهلي".

وأوضح "ما عرضته إدارة النادي على حسام عاشور لم يتكرر مع لاعبين آخرين، منذ واقعة الاستغناء عن الرباعي الكبير طاهر أبو زيد وربيع ياسين وعلاء ميهوب ومحمود صالح، لم يتكرر هذا الموقف، بل كل من رحلوا كان باتفاق وسلاسة، أو أعلنوا رغبتهم في عدم اللعب مثلما حدث مع غالي ومتعب، لقد أدرك الثنائي حسابيا أن الاستمرار لم يعد ممكنا، وبحساب المكاسب والخسائر، هناك مكاسب عديدة ستتحقق وأنت في حضن ناديك الكبير".

ولفت عدلي القيعي "متعب وغالي تمت الموافقة على احترافهما في وقت سابق، لم تأت هذه الفرصة لعاشور".

وواصل مستشار إدارة الأهلي "عاشور أول لاعب يعرض عليه التكريم بكل الوسائل تحتاج لقرارات استثنائية من مجلس الإدارة، ليبقى في رعاية النادي وحضنه، إذا كان يريد اللعب سيبقى في أعيننا وقلبنا وسنحترم رأيه في أي حال وكل جماهير الأهلي ستتفهم هذا الكلام.. تقدير الأهلي له وتقديره للأهلي يجب ألا يهتز، ولا أحد يتدخل في العلاقة ويستثمرها لنفسه وتنفخ في الرماد بتوجههات وانتماءات".

وقال عدلي القيعي "مطمئن أن حسام عاشور سيتخذ القرار السليم، البعض يقارن بينه وبين عبد الله السعيد، ما أغضب الأهلي من عبد الله ليس لأنه استخدم حقه، بل لم يقل وتقاضى موسمين مقدما من ناد آخر وهو داخل الفريق، وكان لاعبا أساسيا، وكل زملائه فاهمين إلا الإدارة لم تكن مدركة هذا ما أغضب الإدارة العليا، لقد سألناه ولكنه أخفى أمره علينا، فاذا قال مباشرة أن مصلحتي خارج الأهلي، هذا حقه طالما كان صحيحا وواضحا ودون إساءة متبادلة، هل حينها يسأله أحد لماذا تفعل ذلك؟ مستحيل".

وتطرق عدلي القيعي لزاوية أخرى بقوله "طبعا المدير الفني هو صاحب القرار طالما أنه مستمر، لن أجامل لاعب لموسم مقابل الاستغناء عن عنصر قد يخدمني ٨ سنوات قادمة، ولكن إذا لم تقتنع اللجنة بالأسباب ستقرر الاستغناء عن المدرب.. لكن طالما أطالبه بنتائج لابد من توفير أدواته والاستجابة لمطالبه".

وأتم عدلي القيعي "أيا كان قرار اللاعب هذا حقه البحث عن مصلحته دون الإساءة للمكان، وحق المكان يراعي مصلحته دون الإساءة للاعب هذه هي المعادلة التي يجب أن يفهمها الجميع، ولحبي لعاشور أقول له دعك من سنة إضافية، ابق في الأهلي".

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