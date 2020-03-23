الإسماعيلي لـ في الجول: جوميز يستخدم واتساب لتدريب اللاعبين

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن ديديه جوميز مدرب الفريق أعد برنامجا تدريبا أرسله للاعبيه عبر تطبيق واتساب للحفاظ على لياقتهم خلال فترة توقف مسابقة الدوري. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "ديديه جوميز مدرب الفريق أعد برنامجا تدريبيا للاعبي الفريق عبر تطبيق واتساب".

وأضاف "المدرب الفرنسي أعد البرنامج ويرغب من خلاله التواصل مع اللاعبين في ظل ما تمر به البلاد في الوقت الحالي، وتوقف النشاط الكروي للحد من انتشار فيروس كورونا".

وواصل "البرنامج يهدف للحفاظ على الاعبين ولياقة المباريات وعدم تأثرها من توقف النشاط الكروي".

وأتم "المدرب يطلب من اللاعبين تنفيذ برامجه ولحين التعرف على موعد استئناف الدوري وتدريبات الفريق".

النشاط الكروي توقف في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" ولم يُحدد بعد موعد عودته، الأمر الذي حدث في العالم أجمع.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد إلى ٣٢٧ حالة، بجانب ٥٦ حالة شفاء و١٤ حالة وفاة حتى مساء الأحد.

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