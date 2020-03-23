الشحات: لست بحاجة للحديث عن إصابتي.. فايلر يتحدث معي دائما

قال حسين الشحات جناح النادي الأهلي إنه ليس بحاجة للحديث عن إصابته، مشيرا إلى أنه يتطلع للعودة أفضل مما كان عليه، وأن التوفيق لم يكن حليفا له خلال الفترة الماضية.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وصرح الشحات عبر قناة النهار قائلا: "لا أحتاج للحديث عن إصابتي فالكلام متروك للنادي، ومدرب الفريق سامي قمصان أكد أنني أعاني بالفعل من إصابة".

وكان قمصان قال خلال استضافته عبر قناة الأهلي مساء السبت إن الشحات يعاني من إصابة في عضلات البطن، أثرت سلبا على مستواه.

وأضاف جناح القلعة الحمراء "الأهلي يتطلع للفوز بكل البطولات بعدما خسرنا بطولة السوبر ونتصدر الدوري ونسير بشكل جيد في دوري الأبطال، ولكن لا نعرف مصير استكمال الموسم الجاري".

وعن ضعف معدله التهديفي مؤخرا قال الشحات: "التهديف توفيق من الله، من الممكن تسجيل هاتريك في 10 دقائق وقد أبتعد عن التهديف تماما في 10 مباريات، المدير الفني ريني فايلر يتحدث معي دائما وأحاول تنفيذ تعليماته قدر الإمكان".

وأردف "كل فترة لها ظروفها، اللعب في المقاصة مختلف عن العين الإماراتي هناك فزت بالدوري والكأس وأفضل لاعب بالدوري الإماراتي ولعبت نهائي كأس العالم للأندية".

وأتم "أتطلع هذه الفترة للعودة أفضل مما كنت عليه، كل لاعب معرض لأن يتراجع مستواه فالتوفيق لم يحالفني خلال الفترة الماضية".

الشحات صاحب الـ٢٧ عاما شارك في ٢٤ مباراة خلال الموسم الجاري بكل المسابقات سجل خلالها ٧ أهداف وصنع ٤ آخرين.

وكان آخر هدف سجله الشحات مع الأهلي هذا الموسم، ضد المقاولون العرب في شهر يناير الماضي ضمن منافسات الجولة الـ١٤ من الدوري الممتاز، في فوز المارد الأحمر بنتيجة ٢-٠.

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