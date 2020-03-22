حمدي فتحي يحدد موعد عودته للملاعب

الأحد، 22 مارس 2020 - 14:24

كتب : FilGoal

حمدي فتحي يؤازر الأهلي أمام صن داونز

كشف حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي عن تطورات تعافيه من الإصابة بقطع في غضروف الركبة، وموعد جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

أشار حمدي عبر قناة ناديه "أقضي حاليا الشهر الخامس من فترة العلاج والتعافي من الإصابة".

وأضاف "الزيارة الأخيرة للطبيب الألماني أكد لي خلالها تحسن حالتي، لكنه فضل تأجيل مرحلة الجري لحين التئام خياطة الغضروف بشكل كامل".

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وتابع "لا أستعجل العودة، كما أن الظروف الحالية منعت سفري مجددا إلى ألمانيا أوائل الشهر المقبل لعمل استشارة جديدة".

واستدرك لاعب وسط الأهلي "لكن الجرح يلتئم بشكل جيد، سأبدأ الجري أول أو منتصف أبريل، وسأكون جاهزا تماما مع منتصف مايو المقبل".

وكان حمدي فتحي أصيب في معسكر منتخب مصر خلال شهر نوفمبر الماضي.

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