ليبرون جيمس يختار نجومه المفضلين في كرة القدم

السبت، 21 مارس 2020 - 14:24

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

اختار ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكية نجومه المفضلين في عالم كرة القدم.

واغتنم ليبرون الفرصة ورد على أسئلة المعجبين على حسابه على "إنستجرام" قائلا: "لاعب كرة القدم المفضل؟ هم قلائل، في البداية كل لاعب في ليفربول، مباشرة كل لاعب يلعب في ليفربول".

ويمتلك ليبرون البالغ 35 عاما أسهما في نادي ليفربول الإنجليزي بقيمة 6.5 مليون دولار.

أخبار متعلقة
NBA - ليبرون يقود ليكرز للصدارة.. ولوكا يصنع التاريخ جريزمان: ميسي مثل ليبرون وأخطط لاحتفال جديد.. وهذه هي أصعب لحظاتي كيلليني: نرحب بعودة بوجبا الموهوب مثل ليبرون وبولت كرة سلة بالفيديو – معركة بالأيدي في خسارة ليكرز ضد روكتس.. هاردن ينتصر على ليبرون

وتابع "كيليان مبابي، نيمار، كريستيانو رونالدو، جميعهم أساطير، أحبهم، هناك القليل منهم".

وأضاف "ميسي بالطبع فهو أسطورة، زلاتان إبراهيموفيتش؟ أنه مجنون لكنه رائع رغم ذلك".

ويلعب ليبرون لـ لوس أنجلوس ليكرز منذ عام 2018 بعد 4 سنوات قضاها مع كليفلاند كافاليرز.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

نادر شوقي يرد على بيان بيراميدز

أحمد الشناوي يرد على "خوفه من المباريات الكبيرة"

بيراميدز يرد على "العرض المالي الضخم" لضم أحمد فتحي

رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي

كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور

ليفربول ليبرون جيمس رونالدو إبراهيموفيتش
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيمان: زيادة التغييرات إلى 5 في المباراة غير عادل 12 دقيقة | أوروبا
تحديد موعد عودة الدوري السعودي 20 دقيقة | السعودية
الرجل الثاني – ثلاثية طارق يحيى في الزمالك: رفضت إبلاغ قرار الإقالة مرتين.. وأفضل من عملت معه 34 دقيقة | لعبة في الجول
إلغاء الدوري الكاميروني وتتويج باميندا باللقب 57 دقيقة | إفريقيا
أبطال في الجول - إسماعيل الشافعي.. عندما عرف العرب طريق العالمية للتنس ساعة | رياضات أخرى
تقرير: لوفرين يقترب من روما ساعة | الدوري الإنجليزي
أيمن عبد العزيز: الزمالك والأهلي رفضا انتقالي وعبد الحفيظ لرديف برشلونة ساعة | الدوري المصري
هدف لا ينسى - "بتعمل ايه يا سيد.. في حد بيشوط من نص الملعب!" 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 2 إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه 3 مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري 4 كواليس مثيرة عن أبو تريكة.. "نام في المسجد ومعه 750 ألف جنيه من الزمالك لأنه يريد الأهلي"
قد ينال إعجابك