مدرب الرجاء: مشاركة أحداد أمام الزمالك ضرورية.. يجب حل الأمر

الجمعة، 20 مارس 2020 - 23:42

كتب : FilGoal

حميد أحداد - الرجاء

شدد جمال سلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي على ضرورة مشاركة حميد أحداد أمام الزمالك، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء في الأول أو الثاني من شهر مايو المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب الرجاء: "حميد أحداد من اللاعبين المهمين الذين يُعتمد عليهم كثيرا في المباريات".

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وأضاف في تصريحاته مع جريدة الصباح المغربية، والذي نقلته موقع 360 المغربي "أحداد نجح في تسجيل أهداف حاسمة للخضر. مشاركته أمام الزمالك ضرورية بكل تأكيد".

وبخصوص الشرط الجزائي في عقد أحداد المرتبط بدفع قيمة في حالة إشراكه أمام الزمالك، قال المدرب: "المسألة تخص مسؤولي الرجاء".

وأردف "إذا كان هناك بند في عقد أحداد، فلابد من أداء المبلغ. الرجاء سيكون في حاجة لخدماته أمام الزمالك".

وأتم "أتمنى أن يكون في أفضل أحواله من أجل تقديم أفضل ما لديه لمساعدتنا".

أحداد انتقل إلى الزمالك في صيف 2018 قادما من الدفاع الحسني الجديدي، وبعد موسم واحد في القلعة البيضاء، خرج معارا إلى الرجاء.

وتواصل FilGoal.com في وقت سابق مع مصدر داخل نادي الزمالك، الذي أوضح: "عقد الإعارة بيننا وبين الرجاء وأحداد يشير لعدم أحقية اللاعب في المشاركة ضد الزمالك".

وأضاف "ولكن، يحق للرجاء إشراك اللاعب ضدنا مقابل دفع 200 ألف دولار لنا".

أحداد المعار من الزمالك للرجاء يقدم مستويات كبيرة، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 17 مشاركة مع القطب المغربي.

وتأهل الرجاء إلى المربع الذهبي بعد إطاحته بـ مازيمبي الكونغولي عقب الانتصار عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

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