بيراميدز يمدد فترة الراحة السلبية للاعبيه حتى نهاية الشهر

قرر نادي بيراميدز تمديد فترة الراحة السلبية الممنوحة للاعبي فريق كرة القدم، وتأجيل العودة للتدريبات الجماعية حتى نهاية شهر مارس الجاري.

نشاط الكرة المصرية توقفت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وعليه قررت الأندية منح لاعبيها راحة سلبية.

بيراميدز كان قد طلب من لاعبيه العودة للتدريبات يوم السبت استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وخوض نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يقرر تأجيل العودة لنهاية الشهر.

إدارة النادي اتخذت القرار وفقا لبيان رسمي من بيراميدز بالتنسيق مع الجهاز الفني، في ظل عدم تحديد موعد استئناف للدوري في المرحلة المقبلة.

بيراميدز كان على موعد لمواجهة هوريا الغيني قبل أن تتوقف مسابقات كرة القدم في العالم للحد من تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا تسبب في توقف مسابقات الكرة في العالم أجمع تقريبا، وأبرز الدوريات المتوقفة، الخمس الكبرى بجانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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