سكاي: أرتيتا يشعر بتحسن.. وأرسنال يعود للتدريبات يوم الثلاثاء

الخميس، 19 مارس 2020 - 15:12

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال - تشيلسي

تلقى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أنباء جيدة بشأن تحسن حالته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩". وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن أرتيتا يشعر بحالة جيدة للغاية وتحسن كثيرا وحالته النفسية ممتازة بعد أن تحسنت حالته عقب الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي.

إصابة أرتيتا تسببت في إعلان حالة الطوارئ في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قررت الرابطة بعد ذلك عقد اجتماع طارئ ومن ثم تأجيل المسابقة حتى يوم ٤ أبريل على الأقل.

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وبناء على توجيهات الحكومة في بريطانيا، أجبر نادي أرسنال بالكامل على الدخول في عزل فردي لمدة ١٤ يوما بسبب مخالطتهم لحالة أرتيتا.

وتنتهي تلك الفترة يوم الثلاثاء، ويستعد أرسنال للعودة مرة أخرى لاستئناف التدريبات استعدادا لعودة المسابقة يوم ٤ من الشهر المقبل.

حتى الآن سجلت بريطانيا ٢٦٢٦ حالة إصابة بفيروس كورونا مع ١٠٤ حالة وفاة و٦٥ حالة تعافي.

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