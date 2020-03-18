إبراهيموفيتش: إيطاليا أعطتنى الكثير وحان وقت ردي.. ويمزح: أنا من سأذهب لـ كورونا

نشر مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش رسالة مصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن فيها جمعه تبرعات لصالح المستشفيات الإيطالية لمكافحة فيروس كورونا.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان

وقال إبراهيموفيتش في الفيديو: "مرحبا أنا زلاتان إبراهيموفيتش، إيطاليا أعطتني الكثير وفي تلك اللحظة الدرامية أرغب في تقديم شيء ما للبلد التي أحبها".

وأضاف "قررت مع من يعملون معي جمع تبرعات للمستشفيات واستخدام قوتي في نشر الرسالة على أوسع نقاط، هذه مشكلة خطيرة وعلينا التكاتف والأمر ليس حول ذلك الفيديو فقط".

وأكمل المهاجم السويدي المخضرم "أنا أعتمد على كرم زملائي والرياضيين ومن يرغب في التبرع سواء بمبلغ قليل أو كبير وفقا للإمكانيات المتاحة لطرد ذلك الفيروس بعيدا عنا".

وتابع "معا يمكننا مساعدة الأطباء والمستشفيات الذين يعملون بلا كلل يوميا لإنقاذ حياتنا نحن علينا تشجيعهم، لنطرد جميعا ذلك الفيروس ونفوز بتلك المباراة"

وأتم إبراهيموفيتش حديثه مازحا "وتذكروا إن لم يواجه الفيروس زلاتان، زلاتان سيواجه الفيروس".

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول – تشابي ألونسو رمز الأناقة في كرة القدم

ما فعله كهربا سيكون له أثر لو توليت أي منصب في المنتخب"

أول صفقة صيفية للزمالك؟

نبيه يفجر مفاجأتين عن حسام غالي

تعرف على خطة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الموسم في 8 خطوات