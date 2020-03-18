كيف تدخل المواجهة الصعبة ضد "مهندس الزمالك" فرجاني ساسي

يبني الهجوم بنفسه من الخلف ليقود فريقه نحو مرمى الخصم، قدمه اليمنى لا تخطئ المرمى ورأسياته قاتلة كذلك هذا هو فرجاني ساسي مع الزمالك.

فرجاني ساسي النادي : الغرافة الزمالك

"فرجاني يتحكم في إيقاع المباراة كيفما يشاء" سامي الشيشيني.

"تمريراته دائما صحيحة ويمهد طريق فريقه لمرمى الخصم بطريقة رائعة" أحمد سامي.

"لن أتحدث عن الهجوم فقط، بل دفاعيا مميزا جدا" مهند لاشين.

"من الصعب جدا خطف الكرة منه" محمد عبد العاطي.

في عيد ميلاده الـ28، يعيد FilGoal.com نشر تقرير تحليلي حول التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك، وكيفية الدخول في المواجهة الصعبة ضده.

ما هي مميزات ساسي؟ وكيف يمكن إيقافه هذا ما سنستعرضه عن آراء من واجهوه كلاعبين أو كمدرب بالإضافة لرأي تحليلي.

تحدث سامي الشيشيني لاعب ومدرب الزمالك السابق لـFilGoal.com قائلا: "يستطيع بناء الهجوم من الخلف بنفسه، يتسلم الكرة من المدافعين ويجعل كل الفريق يعمل".

وواصل "يتحكم ساسي في إيقاع المباراة بشكل عام وفريقه بشكل خاص فتجده تارة يرفع الإيقاع وتاره يخفضه طبقا لأحداث اللقاء".

وأضاف "حينما يرى ساسي ضعف الخصم من الناحية الدفاعية يُجهز عليه بنفسه بعدما يتقدم لمنطقة الجزاء ويسجل أو يصنع".

ما قاله الشيشيني تشير إليه الأرقام فأمام بيراميدز نفسه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق - إحدى المباريات التي قدم فيها ساسي أداء كبيرا - كان ساسي هو صاحب أكثر محاولات على المرمى بسبع مرات وخمسة بشكل صحيح وسجل منهم هدفين.

وأكثر من تسلم الكرة من زملائه بـ42 مرة بشكل صحيح، ولم يفقدها سوى 4 مرات فقط.

ومن بين أهدافه السبعة الموسم الماضي وبعيدا عن ركلات الجزاء التي سددها بنجاح فإن فرجاني سجل أربعة أهداف من داخل منطقة جزاء الخصم سواء بتسديدات أو برأسه.

وسدد ساسي على المرمى الخصم الكرة 20 مرة بشكل صحيح من أصل 54 محاولة.

كما أن مراوغاته الصحيحة ضخمة جدا إذ تبلغ 44 مرة وفشل فيها 16 مرة.

وتبلغ نسبة مراوغات اللاعب التونسي في المباراة الواحدة 2.04.

وتحدث أحمد سامي مدرب طلائع الجيش والنجوم السابق لـFilGoal.com عن ساسي قائلا: "بينياته رائعة للغاية يبحث عن زميله فيضعه بوجهه لمرمى الخصم".

وهذا أيضا تؤكده الأرقام إذ أن ساسي يصنع كل مباراة 1.5 فرصة في اللقاء الواحد.

وإجمالا صنع ساسي 30 فرصة لزملاءه في الدوري الموسم الماضي ولو أحسنوا إنهائها لارتفع رقم صناعته للأهداف أكثر.

وتحدث محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة لـFilGoal.com عن ساسي قائلا: "فرجاني يتسلم الكرة ووجهه لك ولكن من الصعب جدا قطعها منه".

وواصل "يتسلم ساسي الكرة في أي مكان في الملعب ويسلمها كذلك في أي مكان".

هذا عن الأداء الهجومي فماذا عن الدفاعي؟ قال مهند لاشين لاعب بيراميدز المعار إلى طلائع الجيش لـFilGoal.com: "فرجاني قوي دفاعيا بدون مساعدة يتدخل بقوة لخطفها وينجح في مسعاه".

أمام مصر للمقاصة مثلا الموسم الماضي، اللقاء الذي شهد لهدف استخلص ساسي الكرة لنفسه 10 مرات بالتساوي مع محمود علاء وأقل من محمد عبد الغني (13) وطارق حامد (18).

وبالنظر لأرقام آخر موسم مكتمل، ورغم غيابه للإصابة فإن ساسي هو ثاني أكثر من استخلص الكرة في الزمالك بـ15.41 مرة خلف الارتكاز طارق حامد.

نعم هذا صحيح وليس الفارق كبيرا إذ أن استخلاص طارق حامد بلغ 17.41 في الموسم الماضي.

يبقى السؤال كيف يمكن إيقافه؟

قال الشيشيني: "يكون عن طريق أن يلعب الفريق كدفاع ككل أمامه وليس رقابة فردية".

وأضاف "من المستحيل أن يلعب أي فريق برقابة فردية ضد ساسي ربما في منطقة وسط الملعب فقط".

وقال محمد عبد العاطي: "يجب أن تمنعه قدر المستطاع من تسلم الكرة تغلق عليه زوايا التسلم في أماكن خطيرة لأنه سيعاقبك فهو دائما وجهه لك ولمرمانا".

وأتم أحمد سامي الحديث قائلا: "يجب أن تغلق زوايا التمرير للبينيات على فرجاني وإلا فسوف يعاقبك".

** الأرقام مقدمة بالتعاون مع korastats

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