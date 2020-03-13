فيفا يوافق على طلب اتحاد أمريكا الجنوبية بتأجيل تصفيات كأس العالم بسبب كورونا

الجمعة، 13 مارس 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل جولتي أمريكا الجنوبية "كونيمبول" من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر، بعد طلب كونيمبول تأجيل المباريات الـ١٠ التي ستقام في التوقف الدولي خلال شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وطلب اتحاد أمريكا الجنوبية في وقت سابق من "فيفا" تأجيل أول جولتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، والمقرر لها شهر مارس المقبل.

ووفقا للطلب فإن ذلك يأتي كإجراء احترازي لعدم تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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البيان يعني أيضا بأن بطولة كوبا أمريكا والمقرر إقامتها في دولتي الأرجنتين وكولومبيا شهر يونيو المقبل، ستكون مهددة حسب مدى انتشار الفيروس في القارة.

منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا أمس الأربعاء، يفيد بتحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي بسبب انتقاله بالعدوى ووصوله لأكثر من بلد بالعالم.

وتوقفت أكثر من مسابقة دوري حول العالم بسبب تفشي الفيروس، أبرزها الدوري الإيطالي والإسباني، كما أن هناك اجتماعات طارئة في فرنسا وإنجلترا لتأجيل المسابقات هناك.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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