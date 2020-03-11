مباشر ليلة الأبطال - ليفربول (1) (0) أتليتكو مدريد.. أوبلاك والعارضة

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 21:35

كتب : FilGoal

يان أوبلاك - أتليتكو مدريد

يستقبل ليفربول الإنجليزي نظيره أتليتكو مدريد الإسباني على ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب انتهت بفوز أتليتكو بهدفٍ دون رد قبل 3 أسابيع.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــــــــــنـــــــــــــا

...............

ق.69 أرنولد يطلق قذيفة بعيدة المدى يتصدى لها أوبلاك

ق.67 العارضة تصد رأسية روبيرتسون بغرابة شديدة

ق.61 جواو فيليكس يسدد وأدريان يتصدى لترتد إلى كوريا الذي سدد في جسد أدريان

ق.56 تغيير أول لـ أتليتكو مدريد بخروج دييجو كوستا ودخول ماركوس يورينتي

ق.54 تسديدة بعيدة المدى من تشامبرلين وأوبلاك يتصدى بأعجوبة

ق.50 أوبلاك يواصل التألق ويتصدى لتسديدة ماني من مسافة قريبة، قبل أن يُشهِر الحكم رايته معلنا عن تسلل

ق.48 صلاح يهرب خلف دفاعات أتليتكو بعد تمريرة فينالدوم الطولية، لكنه يسدد كرة ضعيفة بين قفازي أوبلاك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 جوووووووول جورجينو فينالدوم يسجل الهدف الأول لـ ليفربول برأسية رائعة بعد عرضية تشامبرلين

ق.35 تهديد جديد من ليفربول، فيرمينو يسدد من مسافة قريبة بعد عرضية أرنولد وأوبلاك يتألق ويتصدى

ق.34 صلاح يفتك الكرة ببراعة من لودي ويمرر إلى ماني لكن أوبلاك يتصدى على مرتين

ق.18 أتليتكو كاد أن يباغت ليفربول برأسية فيليبي التي جاورت القائم بقليل

ق.15 تسديدة من تشامبرلين وأوبلاك يتألق ويبعدها

ق.10 محاولة أولى لـ محمد صلاح بتسديدة من الجهة اليمنى تمر أعلى العارضة

ق.5 راسية من جورجينو فينالدوم بعد عرضية أليكساندر أرنولد تستقر في يد أوبلاك

ق.1 دييجو كوستا يهرب خلف دفاع ليفربول ويهدد مبكرا للغاية بتسديدة جانبت القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد 25 دقيقة

ليفربول أتليتكو مدريد ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
فرج عامر: فيروس كورونا أزمة مفتعلة.. لا أؤيد تأجيل الدوري ساعة | الدوري المصري
أرقام من تعادل الأهلي وسموحة.. إنجاز جوزيه الصامد وأفضل مواسم السولية مع الأحمر ساعة | الدوري المصري
فرج عامر لـ في الجول: اللقطة الأخيرة؟ سلمت أمري لله.. الأهلي لعب بوحشية أمامنا ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فايلر: الرقم القياسي لم يؤثر علينا فهو لن يحقق أهدافنا.. ولا يوجد فريق يفوز دائما ساعة | الدوري المصري
مؤتمر حمادة صدقي: الـVAR ساعد الأهلي اليوم.. وفي مرة أخرى سيقف معنا ساعة | الدوري المصري
الدوري الألماني يشهد أول مباراة دون جماهير في تاريخه ساعة | أوروبا
رقم جوزيه لن يُكسر هذا الموسم.. إثارة VAR والـ+90 يكتبان تعادل الأهلي الأول في الدوري أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - ليفربول (1) (0) أتليتكو مدريد.. أوبلاك والعارضة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك