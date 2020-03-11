كرة سلة - تأجيل مواجهة الأهلي والجزيرة بسبب الأحوال الجوية.. ودوري السيدات

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة تأجيل مواجهة الأهلي والجزيرة في رابع مباراة بينهما بنصف نهائي دوري سوبر المحترفين بسبب ظروف الأحوال الجوية بالإضافة لمباريات دوري سوبر السيدات.

وكان من المقرر إقامة مواجهة الأهلي والجزيرة مساء غد الخميس في رابع المواجهات بينهما في نصف النهائي وتم تأجيلها إلى يوم الاثنين المقبل.

ويتقدم الأهلي على الجزيرة بنتيجة 2-1 في المباريات ويكفيه الفوز بمباراة واحدة للتأهل بينما الجزيرة يحتاج يسعى للفوز من أجل إقامة مباراة فاصلة.

وتقام الجولة الرابعة من نصف النهائي يوم الإثنين 16 مارس بينما المباراة الفاصلة في حالة اللجوء إليها يوم 19 من الشهر نفسه.

أما بالنسبة لدوري سوبر السيدات فتقرر الآتي:

تأجيل الجولة الـ 12 لتقام الإثنين الموافق 16/3/2020 بدلًا من الخميس 12/3/2020.

تأجيل الجولة الـ 13 لتقام الخميس الموافق 19/3/2020 بدلًا من الإثنين 16/3/2020

تأجيل الجولة الـ 14 لتقام الأحد الموافق 22/3/2020 بدلًا من الجمعة 20/3/2020.

إقامة مواجهات الدور قبل النهائي في كأس مصر "سيدات" يوم الأربعاء 25/3/2020 بصالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وإقامة مباريات النهائي يوم 27/3/2020 بصالة القناة في الإسماعيلية.

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