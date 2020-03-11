تقارير: تفكير في تأجيل تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية

يبدو أن تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 لن يقتصر على آسيا فقط بل سيتمد إلى أمريكا الجنوبية أيضا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتشاور مع الاتحاد الآسيوي، تأجيل تصفيات القارة لكأس العالم بسبب تفشي فيروس كورونا (طالع التفاصيل).

ووفقا لجريدة "أولية" الأرجنتينية فأن اتحاد أمريكا الجنوبية "كونمبيول" لم يتخذ القرار بشكل رسمي بعد لكنه يفكر جديا في تأجيل المواجهات القارية في انتظار قرار الاتحاد الدولي "فيفا".

يأتي ذلك في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين المحترفين في القارة الأوروبية والتي تعاني من الفيروس خاصة دولتي إيطاليا وإسبانيا.

وتعاني الأرجنتين مع فيروس كورونا إذ أصيب 19 شخصا بالفيروس مع أرقام متقاربة في دول أمريكا الجنوبية.

وأصدر كونمبيول بيانا منذ أيام عن فيروس كورونا واحتمالية تأثيره على بطولة كوبا ليبرتادوريس والحضور الجماهيري وستقيم الأوضاع وفقا لسلطات الصحة في بلد لمعرفة كيفية التأثير على البطولات القارية.

وتقام في الوقت الحالي مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس.

وأعلن ليونيل سكالوني قائمة الأسماء المحترفة في المنتخب الأرجنتيني لمواجهتي الإكوادور وبوليفيا (طالع التفاصيل).

فيما اختار كارلوس كيروش 33 لاعبا لقائمة منتخب كولومبيا لمواجهتي فنزويلا وتشيلي (طالع التفاصيل).

وتبدأ مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في الفترة بين 26 مارس و31 من الشهر ذاته.

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