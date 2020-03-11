طلعت يوسف لـ في الجول: التأجيل ليس في صالحنا لكن سلامة اللاعبين هي الأهم

أكد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري أن تأجيل مواجهة الزمالك في الجولة 18 من مسابقة الدوري ليس في مصلحة فريقه.

ولكن يوسف استدرك "سلامة اللاعبين هي الأهم في النهاية".

وقال يوسف لـFilGoal.com: "الزمالك كان مرهقا، وكنا مستعدين فنيا وبدنيا للمباراة".

وأضاف "سلامة اللاعبين وصحتهم هي الأهم، لذلك قررت إعطاء الفريق إجازة يوم الخميس والجمعة".

الزمالك يحتل المركز الثالث في الدوري بـ31 نقطة (ويخصم منه 3 نقاط بانتهاء المسابقة) أما الاتحاد فيحل خامسا بـ27 نقطة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات يوم الخميس من الدوري المصري الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومباريات يوم الخميس المؤجلة هي نادي مصر ضد الإنتاج الحربي، حرس حدود ضد المصري، مصر للمقاصة ضد أسوان، والاتحاد السكندري ضد الزمالك.

اقرأ أيضا

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

تأجيل مباريات يوم الخميس في الدوري المصري

هانوفر يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا

صلاح ضد أتليتكو مدريد.. لتخطي إيان راش ومعادلة ريفالدو

مصير الأولمبياد – تأجيل لـ عامين أم تقام في موعدها.. تضارب في تصريحات طوكيو

الأهلي يعلن مدة غياب جيرالدو.. وبرنامج تأهيلي لـ معلول