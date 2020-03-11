مباشر في الدوري - إنبي (0) - (0) بيراميدز.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 16:37

كتب : FilGoal

محمد فاروق - بيراميدز - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة إنبي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من الدوري المصري يوم الأربعاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

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