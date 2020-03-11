مباشر في الدوري - إنبي (0) - (0) بيراميدز.. انطلاق الشوط الثاني
الأربعاء، 11 مارس 2020 - 16:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة إنبي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من الدوري المصري يوم الأربعاء.
لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.
---
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
المباراة تبدأ بعد قليل
اقرأ أيضا:
من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا
تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال
نادر شوقي: تضارب التصريحات حول إصابة رمضان يضر الأهلي
وكيلهما: أحداد لن يلعب لو رفض مرتضى.. وبوطيب لم يتقدم بشكوى دولية ضد الزمالك
عواد: الكرة الجميلة في الإسماعيلي انتهت بنهاية جيل عبد الله السعيد
نادر شوقي: فتحي لم يوقع لناد آخر.. تأخر التجديد له علامة استفهام