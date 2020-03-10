مؤتمر أرتيتا: لم أتحدث مع جوارديولا.. أعرف ما يريدون تطبيقه لكنني أريد الفوز

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 21:06

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال - تشيلسي

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إنه لم يتحدث مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل لقاء الفريقين غدا الأربعاء والمؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وستكون هذه هي أول مرة يعود فيها أرتيتا إلى ملعب الاتحاد منذ رحيله عنه ليتولى القيادة الفنية لأرسنال بعدما عمل في الطاقم التدريبي لجوارديولا خلال الثلاث سنوات ونصف الأخيرة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء: "ستكون مباراة خاصة أنا متحمس للعودة إلى هنا حيث لدي ذكريات رائعة وأصدقاء كُثر".

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وأضاف "لكنني الآن في مكان مختلف وسأدافع عن فريقي".

وعن هل سوف يستخدم معرفته الداخلية عن سيتي لمحاولة الفوز عليه قال: "أنا أعرف بشكل واضح ماذا يريدون تقديمه وفعله ولكن الأمر الآن مختلف إذ أنني سأحاول إيقاف كل ذلك وخلق المشاكل لهم".

وتابع "أنا لم أتحدث مع جوارديولا مؤخرا فكل منا يركز في فريقه وهو كان لديه مباراة يوم الأحد الماضي".

وعن قدرة أرسنال في الفوز على سيتي "سنحاول بكل تأكيد الفوز نضع الخطة المناسبة للفوز، وأن نستعد لأي سيناريو في المباراة ولنرى إن كنا نستطيع تحقيق ذلك".

أما عن فرص التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل علق "لا أعرف مازال المشوار طويلا حتى نهاية الموسم وحتى الآن الأمر يبدو ممكنا ولكنه يعتمد على النتائج التي نحققها".

ويحتل أرسنال المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، أما سيتي فيحتل المركز الثاني بـ57 نقطة.

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