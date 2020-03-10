تشكيل توتنام - مورا يقود الهجوم ضد لايبزج.. وخماسي دفاعي

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 21:06

كتب : FilGoal

لوكاس مورا - سيرج أورييه - توتنام

دفع جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام بخماسي دفاعي في تشكيل فريقه لمواجهة آر بي لايبزج.

ويلعب توتنام ضد لايبزجالألماني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكان توتنام خسر على ملعبه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

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وفي ظل غياب هاري كين وسون هيونج مين للإصابة، دفع مورينيو بالثنائي إريك لاميلا ولوكاس مورا في خط الهجوم.

وجاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: سيرجي أورييه – توبي ألديرفيرليد – إيريك داير – تانجانجا – رايان سيسينيون.

الوسط: هاري وينكس – جيوفاني لو سيلسو – ديلي آلي.

الهجوم: لاميلا – مورا.

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