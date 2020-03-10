وزارة الرياضة: تأجيل الأحداث الرياضية لمواجهة انتشار كورونا.. وفي الجول يكشف مصير الدوري

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 14:11

كتب : أحمد الخولي

محمد هاني - طلائع الجيش - الأهلي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي مجموعة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وشمل بيان وزارة الشباب والرياضة تأجيل الأحداث الرياضية.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

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  • إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية .
  • وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.
  • التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.
  • التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفى كافة مرافقها.

هل هذا يعني تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز؟

كشف محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عن أن الدوري المصري لن يتأثر بقرار إرجاء الفعاليات الرياضية .

وقال فوزي لـFilGoal.com: "الدوري سيستمر دون مشاكل، ولن يتأثر وبقية المسابقات الكروية في مختلف الفئات والمراحل العمرية طالما أن المباربات ستلعب دون جمهور".

وأوضح "المانع في المسابقات الرياضية سيكون إقامة أي منافسات في ظل تجمعات جماهيرية".

يذكر أن محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قال لـFilGoal.com: "نحن نعمل تحت مظلة الدولة المصرية ووفقا للخريطة العامة في أي موضوع وبالتالي الآن نحن نتابع مع وزير الرياضة الذي يتابع مع وزيرة الصحة". ( تعرف على خطة اتحاد الكرة بشأن التعامل مع فيروس كورونا )

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