جاهزية أجايي للمشاركة في التدريبات.. وفحص طبي جديد لـ رمضان صبحي

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 12:10

كتب : FilGoal

الأهلي - صن داونز

كشف الجهاز الطبي لفريق الأهلي عن جاهزية جونيور أجايي للمشاركة في المران الجماعي بعد غيابه بسبب شعوره بالإجهاد.

كما يخضع رمضان صبحي جناح الأهلي لفحص طبي جديد اليوم الثلاثاء قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للتواجد في التدريبات الجماعية.

وكان جونيور أجايي قد حصل على راحة من المران الأخير للأهلي والذي أقيم في بريتوريا قبل العودة إلى مصر للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

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أما رمضان صبحي فينتظر الضوء الأخضر من الفحص الطبي الجديد لإعلان جاهزيته للمشاركة في التدريبات ومن ثم المباريات.

وحرص رمضان على التواجد في مقر النادي أمس الإثنين واستكمل برنامجه التأهيلي رغم حصول الفريق على راحة سلبية.

ويؤدي الأهلي تدريبات عصر اليوم على ملعب التتش في ختام استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها الأربعاء.

ويعود الأهلي إلى التدريبات بعد الحصول على راحة سلبية عقب العودة من جنوب إفريقيا في رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم عقب المران الذي يخوضه الفريق على ملعب التتش استعدادا لمواجهة سموحة.

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