الشوط الثاني - الإسماعيلي (0) - (0) الجونة.. التدخل الأول من الفيديو

يحل الإسماعيلي في المركز التاسع قبل مواجهة الجولة 18 من الدوري المصري، فيما يأتي الجونة في المركز الـ11 والفارق بينهما نقطتين فقط.

الإسماعيلي يملك 21 نقطة، أما الجونة فيملك 19 نقطة، قبل المواجهة التي يستأنف بها الفريقين الدوري.

الدراويش بقيادة ديدييه جوميز يواجهون مدربهم السابق بيدرو بارني الذي يقود الجونة.

طالع تشكيل الفريقين وتابع لحظة بلحظة..

** تقنية الفيديو تتدخل وتؤكد عدم صحة الهدف.

** ق16 أحمد ياسر ريان يسجل والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

** باهر يخرج مصابا ويشارك إبراهيم أبو اليزيد بدلا منه

** باهر المحمدي ينقذ مرماه من هدف محقق

** انطلاق المباراة

انطلاق المباراة