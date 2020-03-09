الشرطة الفرنسية توصي بإقامة مباراة سان جيرمان ودورتموند بدون جماهير

الإثنين، 09 مارس 2020 - 12:49

كتب : FilGoal

سان جيرمان ودورتموند

أعلنت الشرطة الفرنسية في مدينة باريس توصيتها بإقامة مباراة باريس سان جيرمان ضد ضيفه بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بدون جماهير. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وجاء في بيان مقتضب للشرطة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "فيما يخص المعايير الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة يوم الأحد، قررنا أن مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند ستقام بدون جماهير".

وفور انتشار فيروس كورونا في فرنسا، قررت الحكومة كإجراء وقائي حظر التجمعات لأكثر من ٥ آلاف شخص، قبل أن تقرر مجددا مساء الأحد حظر التجمعات لأكثر من ١٠٠٠ شخص.

وحذر إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا من انتشار الفيروس، وقال إن "بلاده تسير نحو وباء لا يرحم، وسط ارتفاع عدد المصابين به".

ووفقا لتقارير صحفية، فقد وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى ١١٢٦ إصابة، مع ١٩ حالة وفاة حتى مساء الأحد.

وتحتل فرنسا المركز الخامس عالميا من حيث أعداد الإصابة بالفيروس، بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

ولا تعد تلك هي المباراة الوحيدة التي ستقام خلف الأبواب المغلقة في هذا الدور، إذ أن مواجهة فالنسيا وأتالانتا ستكون كذلك، وأيضا هناك احتمالية أن تقام مواجهة برشلونة ونابولي بدون جماهير.

وكان سان جيرمان قد خسر بنتيجة 2-1 أمام مضيفه دورتموند، ويقام لقاء الإياب في حديقة الأمراء يوم الأربعاء.

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