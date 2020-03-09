الأهلي يمنح لاعبيه راحة من تدريبات الإثنين.. فحص طبي لجيرالدو لتحديد مدة غيابه

الإثنين، 09 مارس 2020 - 12:28

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

جيرالدو - الأهلي - طلائع الجيش

منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر لاعبيه راحة من تدريبات اليوم الإثنين بعد العودة من جنوب إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم بعد رحلة استغرقت 9 ساعات من جنوب إفريقيا، بعد حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز.

وحصل الفريق على راحة بسبب حالة الإجهاد بعد العودة، على أن يتم استئناف مران الفريق غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري.

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ويخوض الأهلي مواجهة سموحة مساء الأربعاء المقبل في افتتاح الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري.

ويخضع جيرالدو جناح الفريق لآشعة في القاهرة بعد عودته من جنوب إفريقيا لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل أكبر.

وكان جيرالدو قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الإياب أمام صن داونز والتي انتهت بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما.

وعقد فايلر جلسة مع معاونيه لوضع برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة والترتيب لمواجهة سموحة.

وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا، وبدأ التركيز في مباريات الدوري العام وعلى رأسها مواجهة سموحة المقبلة.

وحرص فايلر على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس الأحد الذي أقيم في جنوب إفريقيا للتأكيد على إغلاق الملف القاري والتركيز على المسابقة المحلية من جديد.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 48 نقطة من 16 مباراة خاضهم الفريق.

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