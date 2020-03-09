بالاتفاق مع "بوما".. أطقم جديدة للحكام وكرة خصيصا للدوري المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تسليم حكام مسابقة الدوري الممتاز أطقم ملابس جديدة اعتبارا من الأسبوع المقبل تزامنا مع تطبيق تقنية الفيديو VAR في الملاعب المصرية.

ويأتي ذلك عقب رحلة عمل قام بها محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلف بإدارة شئون الاتحاد إلى ألمانيا للاتفاق على بتون التعاقد مع شركة PUMA العالمية للملابس الرياضية.

وأسفرت الجلسات مع مسئولين الشركة عن الآتي:

- تسليم الاتحاد المصري أطقم 300 حكما (900 طقم) بتصميم جديد وسعر مخفض على أن يتم إرسالها بداية الشهر المقبل، إضافة إلى أطقم 100 حكم مجانا جلبها معه بالفعل.

- تسلم فضل عدد ألف كرة مجانية وجاري إنهاء إجراءات تسلمها من الجمارك ليبدأ توزيعها على أندية الدوري الممتاز بواقع 25 كرة لكل منهم، بينما يتم 25 كرة أخرى لكل ناد في بداية الشهر القادم ليكون نصيب كل منها 50 كرة لاستكمال الموسم الحالي ضمن خطوة توحيد الكرة التي تلعب بها مباريات الدوري.

- تضمن الاتفاق أن تسلم الشركة العالمية، الاتحاد المصري في يونيو المقبل 3 آلاف كرة مصممة خصيصا للدوري المصري فقط بألوان وتصميم الهوية المصرية.

- تحديد شهر مايو المقبل موعدا لوصول الدفعة الثانية من ملابس المنتخبات الوطنية بما فيها المنتخب الأولمبي الذي سيظهر بها في أولمبياد طوكيو.

- يتسلم الاتحاد المصري في أواخر أغسطس المقبل التصميم الجديد الذي خصصته الشركة العالمي لزي المنتخبات المصرية والذي سيتم الكشف عنه في مؤتمر يسبق التسليم.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقد بين الطرفين في مؤتمر يقام خصيصا بهذه المناسبة خلال الشهر المقبل.

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