مواعيد مباريات الإثنين 9-3-2020 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري المصري

الإثنين، 09 مارس 2020 - 01:11

كتب : FilGoal

الزمالك - الجونة

يعود الدوري المصري مرة أخرى للاستئناف مساء اليوم الإثنين بمواجهة بين الإسماعيلي والجونة.

تعرف على مواعيد كل مباريات يوم الإثنين والقنوات الناقلة من هنا

ويلعب الإسماعيلي ضد الجونة في تمام الخامسة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

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كما تقام في المساء أخر مباراة من الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي بين ليستر سيتي وأستون فيلا.

المواجهة تنطلق في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وإليكم كل مواعيد مباريات يوم الإثنين والقنوات الناقلة.

تعرف على مواعيد كل مباريات يوم الإثنين والقنوات الناقلة من هنا

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