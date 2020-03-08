مباشر في إفريقيا - بيراميدز (0) - (1) زاناكو.. انطلاق الشوط الثاني

الأحد، 08 مارس 2020 - 14:49

كتب : FilGoal

لاعبو بيراميدز يحتفلون بهدف علي جبر في الأهلي

ويسعى بيراميدز إلى مواصلة مشواره الناجح في ظهوره القاري الأول بتاريخه، حيث وضع قدما ونصف في الدور قبل النهائي من الكونفدرالية بالفوز ذهابا على زاناكو الزامبي 3-0 خارج الديار.

ويحتاج بيراميدز إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين، حتى يعبر إلى المربع الذهبي في مباراة الإياب.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: هدف أول لزاناكو في المباراة عن طريق كولا

انطلاق المباراة

في إفريقيا الكونفدرالية بيراميدز زاناكو
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