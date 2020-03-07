مباشر طريق الأهلي - النجم (1)-(0) الوداد.. أووووووه العارضة تمنع الحداد من هدف عالمي

السبت، 07 مارس 2020 - 21:01

كتب : FilGoal

الوداد - النجم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النجم الساحلي التونسي ضد الوداد البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

وفاز الوداد في ملعبه قبل أسبوع بهدفين دون رد.

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ويلتقي المتأهل من هذه المباراة مع الأهلي في نصف النهائي.

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ق 82: تسديدة صاروخية من إسماعيل الحداد ترتد من العارضة

ق 57: جووووول الهدف الأول للنجم عن طريق كريم عريبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 5: ضغط قوي من النجم في الدقائق الأولى

انطلاق المباراة

الوداد النجم الساحلي دوري أبطال إفريقيا الأهلي
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