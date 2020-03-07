مباشر طريق الأهلي - النجم (1)-(0) الوداد.. أووووووه العارضة تمنع الحداد من هدف عالمي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النجم الساحلي التونسي ضد الوداد البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وفاز الوداد في ملعبه قبل أسبوع بهدفين دون رد.

ويلتقي المتأهل من هذه المباراة مع الأهلي في نصف النهائي.

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ق 82: تسديدة صاروخية من إسماعيل الحداد ترتد من العارضة

ق 57: جووووول الهدف الأول للنجم عن طريق كريم عريبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 5: ضغط قوي من النجم في الدقائق الأولى

انطلاق المباراة